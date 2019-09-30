L’opinion: дело об импичменте Трампа вредит Украине на радость Путину

Дело об импичменте Трампа с каждым новым витком приносит новые проблемы Украине, что, как считает L’opinion, не может не радовать Владимира Путина, ведущего с ней «скрытую войну». Публикация разговора с Трампом, увольнение лояльного к Киеву спецпредставителя США — и это ещё только начало: за одной проблемой, как в матрёшке, сразу же возникает другая.

Владимир Путин, должно быть, «радостно потирает руки»: как пишет L’opinion, расследование по делу об импичменте Дональда Трампа не только отбрасывает на второй план дело о вмешательстве России в выборы 2016 года, но и ослабляет Украину, с которой президент России «вот уже более пяти лет ведёт скрытую войну». Словно с каким-то злобным удовольствием каждый новый виток расследования ставит Киев в тяжёлое положение.

Сперва, как напоминает французская газета, была опубликована расшифровка телефонного разговора между Трампом и Зеленским, во время которого президент Украины, не сопротивляясь давлению собеседника, рассыпался перед ним в лести. Потом тут же появился разоблачительный доклад американского информатора, который показал, что новая власть в Киеве согласилась удовлетворить просьбу хозяина Белого дома о расследовании в отношении Джо и Хантера Байденов.

Вот зачем в начале августа встречались личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и ближайший соратник Зеленского Андрей Ермак. До этого 26 июля Украину посетил Гордон Сондленд, посол США в Евросоюзе, и Курт Волкер, специальный представитель Госдепа на Украине. На этой неделе последний подал в отставку после допроса в палате представителей.

Это стало тяжёлым ударом для Киева. «Настоящая потеря. Мы не были ему безразличны, это действительно редкий случай в политике», — отметил в Facebook Павел Климкин, бывший глава МИД Украины. Курт Волкер был назначен на эту должность в июле 2017 года и, как подчёркивает издание, не получал денег за свой труд. Он «близко к сердцу» воспринял проблемы страны и пытался заставить Вашингтон поставить в Киев тяжёлое оружие, что также привело к подозрениям в конфликте интересов из-за его связей с компанией лоббистов, работающих на потенциального поставщика противотанковых систем.

Эти события тяжело переживались заинтересованной стороной. «Украина потратила много лет на борьбу с влиянием России, президент которой продолжает настаивать на том, что Украина и Россия — это единый народ», — пишет в открытом письме для The New York Times Алёна Гетьманчук, директор украинского аналитического центра «Новая Европа».

По её словам, два последних народных восстания частично были направлены против «чрезмерного влияния России», когда украинский президент подстраивал свою политику под указку Кремля. «Именно поэтому было так тяжело узнать, что США под руководством Дональда Трампа присоединились к списку тех, кто пытается использовать Украину для достижения собственных узких целей и таким образом мешает нам совершенствовать нашу страну», — сетует Гетьманчук.

«Это только начало!» — считает Павел Климкин, а L’opinion в заключение сравнивает украинские проблемы с матрёшкой: одна влечёт за собой другую, другая — третью и так далее.