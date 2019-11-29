1+1: украинские журналисты и дипломаты не дождались ответа из Америки по поводу Крыма

Украинские дипломаты и журналисты канала «1+1» обратились в американский Госдепартамент и компанию Apple с просьбой прокомментировать, почему в приложениях iPhone Крым обозначается как территория России. Однако из-за длинных выходных по случаю Дня благодарения ответа ни те, ни другие так и не получили.

Apple теперь как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. С непризнанными странами одну из самых известных американских компаний сравнил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. До сих пор только они признавали Крым российским, однако накануне Apple в своих приложениях начала обозначать Крым как часть России. В результате произошёл скандал. О его развитии расскажет Яна Снисарчук.

Твоя реакция, когда Apple называет Крым Россией. По социальным сетям расходится сообщение украинского посольства в Соединённых Штатах. Накануне корреспонденты ТСН проверили: в России iPhone начали показывать оккупированный россиянами Крым российским.

КОРРЕСПОНДЕНТ: В Америке тоже чётко видна граница между Крымом и Украиной, однако чей Крым в Apple решили американцам не уточнять. Поэтому на картах в прогнозе погоды говорится лаконично: Крым, Севастополь, Симферополь, Ялта и так далее — без страны. После соцсетей в Киеве первым на это отреагировал министр иностранных дел.

ЦИТАТА: Представьте, как вы закричите, когда ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совершенно не волнует ваша боль. Вот какие чувства появляются, когда вы называете Крым российской землёй.

КОРРЕСПОНДЕНТ: В Соединённых Штатах сегодня День благодарения — один из самых больших семейных праздников года, поэтому и долгие выходные. На запрос ТСН в Apple не отреагировали. За прошлый год компания продала в России iPhone, iPad и другой яблочной продукции на сумму в три миллиарда долларов.

Мы спросили и в компании, и в Госдепе, как поведение iPhone в России кореллирует с американской политикой, поскольку на сайте Госдепа и лично его секретаря Помпео неоднократно отмечалось, что оккупация украинского Крыма незаконна.

ЦИТАТА: Соединённые Штаты повторяют свою неизменную позицию: Крым — это Украина, и он должен вернуться под контроль Украины.

Осудил решение Apple и секретарь постоянного представителя Украины в ООН Олег Николенко, который напомнил, что отдельные пункты резолюции ООН предостерегают от каких-либо действий, которые могут рассматриваться как признание изменения статуса Крыма в результате нелегитимного российского референдума.

Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple с призывом исправить в приложениях компании некорректное обозначение Крыма как части России. Украинские дипломаты также обратили на это внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США. Ждёт комментария Госдепартамента и ТСН.

Яна Снисарчук, Роман Цимбалюк, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



