СТРАНА: Климкин призвал украинцев отказаться от гаджетов Apple

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от гаджетов компании Apple. Как пишет «СТРАНА», так дипломат отреагировал на то, что в приложениях на устройствах американской компании Крым обозначается как часть России.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от гаджетов компании Apple, которые в своих приложениях показывают Крым как российский. Как передаёт «СТРАНА», об этом он написал у себя в Twitter.

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: а ну их, этих приспособленцев, переходим на другое, а этот бренд больше не признаём. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером один, до свидания!» — написал Климкин.