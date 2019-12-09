SCMP: изоляционизм США заставляет Москву и Пекин искать новые возможности в Азии и Европе

Газопровод «Сила Сибири» — это всего лишь один из примеров того, как Москва и Пекин пытаются укреплять сотрудничество и многосторонние отношения в обход США. Как пишет South China Morning Post, Соединённые Штаты благодаря своей изоляционистской политике невольно сблизили Китай и Россию и заставили их искать новые возможности как в Азии, так и в Европе.

Газопровод «Сила Сибири», запущенный Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, не только позволит обеспечить энергетическую безопасность Китая, но и принесёт России необходимую прибыль и новые рабочие места. Кроме того, этот газопровод служит символом дружеских связей и сотрудничества, не имеющих аналогов. Однако, как пишет South China Morning Post, за всем этим стоят Соединённые Штаты, которые из-за своей изоляционистской политики невольно сблизили Китай и Россию и заставили их искать новые возможности в Азии и Европе.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, несомненно, не рассчитывал на такое укрепление сотрудничества Пекина и Москвы, когда начинал торговую войну против Китая полтора года назад. Его администрация видела в Пекине самую серьёзную угрозу для глобального господства Америки, а пошлины на китайские товары и запреты на технологии были введены, чтобы помешать росту китайской экономики и снизить конкурентоспособность китайской продукции.

Неудивительно, что в этих условиях Китай решил налаживать отношения со своими соседями, развернувшись к Азии, России и Европе, чтобы компенсировать свои потери. Владимир Путин и Си Цзиньпин несколько раз упомянули Соединённые Штаты во время запуска нового газопровода, который они провели в режиме телемоста. Си заявил, что развитие российско-китайских отношений станет «приоритетом внешней политики для обеих стран», а его российский коллега отметил, что поставленная цель в $200 млрд товарооборота к 2024 году теперь стала ещё ближе. Кроме того, в настоящее время стороны обсуждают строительство ещё двух трубопроводов.

Как заключает издание, в вопросах международных отношений Пекин придерживается прагматичных позиций. Отношения с Вашингтоном испортились, а отношения с Москвой улучшились, однако это является следствием обстоятельств и необходимости. Однако более тесное сотрудничество между Китаем и Россией вовсе не означает полный отказ от попыток наладить отношения с США.

«Политика Трампа, которая сводится к давлению как на противников, так и на союзников в вопросах торговли и технологий, является контрпродуктивной. Китай, Азия и Европа постепенно сближаются, и такие проекты, как этот новый газопровод, становятся естественным следствием такого сближения. Миру нужны многосторонние отношения и сотрудничество, а вовсе не трамповский подход к отношениям, в рамках которого может быть только один победитель», — заключает автор статьи.