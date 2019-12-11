FAZ: атака на суверенитет и фатальный сигнал — в Германии критикуют санкции США против «Северного потока — 2»

США намерены ввести жёсткие санкции в отношении европейских компаний, участвующих в прокладке российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Подобные штрафные меры станут «прямым нападением» на суверенитет Европы и фатальным сигналом для мирных усилий парижского саммита, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он предостерегает, что такие санкции сильно повредят трансатлантическим отношениям.

США решили взять в оборот компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Строительство газопровода идёт к завершению, однако теперь новый закон должен фактически запретить связанным с ним фирмам вести бизнес в Америке.

Сейчас, когда до завершения строительства «Северному потоку — 2» осталось совсем немного, проекту грозят санкции со стороны США. Сенаторам обеих американских партий удалось интегрировать представленный ещё летом санкционный закон в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act). Это означает, что закон о санкциях наверняка будет принят, поясняет издание. Авторы этого закона говорят, что штрафные меры будут прицельными и опустошительными, и направлены они будут против компаний, содействующих прокладке российского газопровода.

По версии немецкой газеты, закон могут принять ещё до Рождества, а подпись Дональда Трампа придаст ему юридическую силу. С течением времени может развиться соревнование. Закон направлен, в первую очередь, на корабль, на котором сваривают трубы. По оценкам профессионалов, необходимо ещё от шести до восьми недель до завершения прокладки газопровода. На скорость выполнения работ влияет погода на Балтийском море.

Если американский закон вступит в силу ещё до Рождества, в течение 30 дней после этого будет действовать льготная отсрочка. На протяжении этого периода связанным с проектом фирмам позволяется завершить работу. Не вполне понятно, защитит ли это завершающий этап прокладки труб в юридическом плане. Компания Allseas, судна которой коснутся санкции, сообщила, что не участвует в умозрительных рассуждениях.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, по сути санкции лишат компанию возможности вести дела в США, где у неё есть дочернее предприятие в инженерной сфере. Если Allseas заблаговременно остановит работы, Газпрому придётся найти новый корабль. Это может привести к задержкам с завершением проекта, но не сможет ему воспрепятствовать, отмечается в статье. Министерство экономики Германии сообщило, что немецкое правительство не признаёт санкций экстерриториального действия.

В Германии внимательно следят за развитием событий, но правительство пока не делало официальных заявлений по поводу своей позиции. Между тем, из Восточного комитета немецкой экономики прозвучала резкая критика штрафных мер. «Если дело дойдёт до этих санкций, это будет прямым нападением на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира», — подчеркнул председатель комитета Оливер Хермес.

«В ЕС есть все требуемые разрешения для завершения «Северного потока — 2», были приняты соответствующие регулирования для эксплуатации. Попытка влияния с американской стороны была бы более чем недружественным актом, она бы существенно повредила трансатлантическим отношениям, строящимся на взаимном уважении», — предостерегает Хермес.

Американское правительство уже на протяжении многих лет борется с российским газопроводом, напоминает издание. США аргументируют это тем, что Германия становится зависимой от России, а газопровод вредит Украине и обеспечивает Владимиру Путину миллиардные доходы «для его агрессивной мировой политики».

В то же время, направленная, в первую очередь, против Германии риторика в связи с «Северным потоком» несколько смягчилась. Очевидно, в США приняли во внимание усилия немецкого правительства, направленные на посредничество в украинском конфликте и защиту страны от финансовых потерь, заключает Frankfurter Allgemeine.