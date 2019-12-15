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Сопротивление «политике шантажа» растёт: Contra Magazin призвал Европу покончить с трансатлантическим партнёрством

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Новые санкции против «Северного потока — 2» демонстрируют, насколько эгоистичны Соединённые Штаты, пишет Contra Magazin. Впрочем, к «сопротивлению американской политике шантажа» постепенно присоединяются даже немецкие политики, которые «обычно охотно выказывали Вашингтону покорность». Самой же Европе пора наконец-то сделать выводы и «покончить с «трансатлантическим партнёрством», призывает издание.
Сопротивление «политике шантажа» растёт: Contra Magazin призвал Европу покончить с трансатлантическим партнёрством
Reuters

Американскае санкции грозят туркам за покупку у Москвы российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а европейцам теперь — за участие в строительстве «Северного потока — 2», пишет Contra Magazin.

По мнению автора статьи Марко Майера, новые штрафные меры Вашингтона против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, демонстрируют, «насколько эгоистична внешняя политика США».

«И поэтому пришло время распрощаться с Соединёнными Штатами», — призывает журналист Contra Magazin.

США, напоминает Майер, уже не раз вводили санкции против Российской Федерации, которые «благодаря стараниям трансатлантических акробатов легли на плечи европейцев и нанесли огромный вред европейской экономике».

Вашингтон же тем временем «щедро» делал для американских концернов исключения и «нечестным путём» создавал для них по всему миру преимущества перед иностранными конкурентами, уверяет автор статьи.

Впрочем, продолжает журналист издания, к «сопротивлению американской политике шантажа» постепенно присоединяются даже немецкие политики, которые «обычно охотно выказывали Вашингтону покорность».

«Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США», — заявил, например, на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Поведение Вашингтона также резко критикуют представители всевозможных немецких партий — «даже зелёные и либералы», подчёркивает Майер.

Европе пора наконец-то сделать выводы и «покончить с «трансатлантическим партнёрством», которое в конечном счёте служит только для поддержания на плаву американской империи», констатирует автор.

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