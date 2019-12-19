Немецкий журналист: Германия поддерживает Россию из желания быть «антизападной»

В Германии всё громче звучат голоса требующих положить конец конфронтации с Россией и отменить антироссийские санкции. В этом проявляются не просто личные экономические интересы, но и антизападная позиция Германии в целом, говорится в статье, опубликованной в швейцарской Neue Zürcher Zeitung.

«Понимание Путина» снова набирает обороты, пишет в гостевой статье для швейцарской Neue Zürcher Zeitung берлинский журналист и выходец из Крыма Николай Клименюк. По его замечанию, спустя почти шесть лет после «российского нападения на Украину и аннексии* Крыма» в Германии всё громче звучат голоса тех, кто призывает к отмене антироссийских санкций.

Автор статьи удивляется, каким образом крупным немецким СМИ удаётся одновременно рассказывать об убийствах, лжи и махинациях России и одновременно с этим публиковать множество статей, в которых звучат призывы к отмене антироссийских санкций. Однако именно это сейчас в духе времени, отмечает журналист со страниц швейцарской газеты.

На данный момент требования «положить конец конфронтации с Россией» звучат в Германии всё громче. Об этом говорят премьер-министры восточных земель Германии, которые с несвойственным им единодушием ратуют за отмену санкций, а также политики СДПГ, частично работающие в окружении бывшего канцлера Шрёдера на дочернюю компанию «Газпрома», и лоббисты наподобие связанной с концерном Габриэле Кроне-Шмальц, которую после долгого затишья снова стали приглашать на телевидение как эксперта по России. Несколько лет назад эта писательница привлекла к себе внимание тем, что отстаивала «ложь Путина» даже тогда, когда он сам давно лично в ней признался, утверждает автор статьи, отмечая, что позиция Кроне-Шмальц типична для «понимающих Россию».

Пространство для нынешних «призывов к миру» предоставляет газопровод «Северный поток — 2», строительство которого продолжается, несмотря на все сомнения в плане безопасности и окружающей среды, а также активный протест Америки и стран Восточной Европы. Теперь США наложили санкции на немецкие компании, которые участвуют в строительстве газопровода. Высокопоставленные немецкие политики и СМИ отреагировали на это с предсказуемым возмущением, назвав это беспрецедентно недружественным жестом, пишет журналист из Берлина. При этом встаёт вопрос, как получилось, что Германия стремится к стратегическому партнёрству с Россией и так на нём сконцентрирована, что ради этого пренебрегает опасениями своих мелких и крупных партнёров, подчёркивает автор. По его замечанию, Германия отчего-то «упрямо называет эту страну своим соседом, хотя у них вообще нет общей границы — и тем самым вызывает негодование своих настоящих соседей».

С точки зрения автора статьи, это объясняется не только частными экономическими интересами и коррупцией. В понимании России и стремлении к близости с ней проявляется «антизападная позиция Германии», которая меряет западные страны и, в первую очередь, США и Россию разными мерилами. По версии Германии, Россия по природе своей выступает в роли мошенника, от которого в любом случае нет смысла ожидать хорошего поведения. Российские кибератаки на бундестаг или ХДС остались почти без последствий и почти не были замечены широкой общественностью — особенно по сравнению с реакцией на аферу АНБ.

На убийство в берлинском районе Тиргартен немецкое правительство отреагировало всего лишь высылкой двух российских дипломатов. Сообщения о российских бомбардировках в Сирии и гибели мирных жителей никого не трогают — даже Турция получает больше общественного внимания. Такую значительную поддержку, которую Россия получает от Германии, невозможно купить, заключает автор со страниц Neue Zürcher Zeitung. Впрочем, в этом нет и необходимости: Россия получает её даром.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).