Welt: у Европы нет повода для беспокойства — русские подготовились к санкциям США против «Северного потока —2»

Россия, безусловно, разгневана санкциями США против «Северного потока —2», передаёт Welt. Впрочем, российская сторона прекрасно знала, что рано или поздно это случится, и не сидела сложа руки, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

С нами на связи из Москвы наш корреспондент Кристоф Ваннер. Каковы шансы, что строительство «Северного потока — 2» всё же будет доведено до конца?



КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Русские, безусловно, разгневаны тем, что американцы ввели санкции против «Северного потока —2». Они, однако, к этому готовы. Они знали, что дело до этого дойдёт. Строительство трубопровода практически завершено: по некоторым данным, осталось проложить от 170 до 300 километров. Русские действительно подготовились: по всей Европе у них склады с газопроводными трубами, техническим оборудованием и запасными частями.



В свою очередь, исполнительный директор компании Nord Stream 2, близкий друг Путина Маттиас Варниг в последних интервью всегда отчётливо давал понять, что они во что бы то ни стало закончат строительство трубопровода. По его словам, в случае необходимости сварка труб будут производиться на суше, доставлять к месту назначения их будут на судах, а их прокладкой будут заниматься водолазы.



На специальных трубоукладочных суднах швейцарской компании Allseas* всё это, конечно же, можно было бы сделать гораздо быстрее. Поэтому задержек избежать не удастся. Впрочем, русские заверили, что не позволят американцам сорвать проект и закончат строительство.



Что же касается клиентов в Западной Европе, то они могут не переживать, что они останутся без газа из-за задержек: ведь вчера русские продлили с украинцами контракт о транзите газа через Украину на пять лет.



Дата выхода в эфир 21 декабря 2019 года.



* Швейцарская компания Allseas, прокладчик подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», заявила, что приостанавливает работу над проектом из-за санкций США (прим. ИноТВ).