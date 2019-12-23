Süddeutsche Zeitung: санкции против «Северного потока — 2» наткнулись на упорство Берлина

Правительство Германии продолжает гнуть свою линию в вопросе строительства «Северного потока — 2», пишет Süddeutsche Zeitung. Как стало известно немецкому изданию от источников в правительственных кругах, в кабинете министров уверены, что российский газопровод будет закончен, несмотря на штрафные меры Вашингтона против европейских компаний.

Берлин «упорствует» в вопросе российского трубопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Правительство Германии во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель «уверено в том, что спорный газопровод «Северный поток —2» будет закончен, несмотря на санкции США», утверждает немецкая газета.

Об этом издание узнало от источников в правительственных кругах в Берлине.

По информации Süddeutsche Zeitung, позиция федерального правительства по этому проекту «не изменилась».

Как заявил, в свою очередь, министр финансов Германии Олаф Шольц, вероятность того, что при помощи санкций против европейских компаний Вашингтону удастся помешать «Северному потоку — 2», «крайне низка».

При этом, продолжает немецкое издание, из-за угроз со стороны Соединённых Штатов швейцарско-нидерландской компании Allseas всё же пришлось прекратить прокладку газопроводных труб в Балтийском море.

Впрочем, в консорциуме Nord Stream 2 заверили, что строительство «Северного потока — 2» возобновится в ближайшее время.

Если же швейцарско-нидерландская Allseas действительно не сможет завершить прокладку труб, то «в крайнем случае на выручку придёт российская компания», сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.