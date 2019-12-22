Le Monde: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились положить конец давней войне

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» пришли к соглашению по транзиту газа. Как пишет Le Monde, в рамках этих договорённостей российская сторона выплатит долг, который ей присудил суд в Стокгольме, а Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков.

Российский газовый гигант «Газпром» объявил, что согласен заплатить $2,9 млрд «Нафтогазу», чтобы положить конец давнему юридическом противостоянию меду ними, пишет Le Monde. По словам автора статьи, Москва и Киев пришли к соглашению продолжить транзит газа из России в Европу, контракт на который истекает 31 декабря.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в рамках этого соглашения его компания согласна выплатить штраф, который ей в феврале 2018 года присудил Арбитражный суд в Стокгольме. В ответ на это «Нафтогаз» пообещал отказаться от всех остальных судебных исков, и это подтвердил министр энергетики Украины.

Кроме того, он раскрыл детали соглашения по транзиту газа, которое им удалось заключить на этой неделе. Подписать его должны до 29 декабря. Оно рассчитано на пять лет и на минимальный гарантированный объём в 65 млрд кубометров в первый год и 40 млрд в последующие годы.

Таких условий удалось достичь на переговорах, которые проходили в Берлине, а затем в Минске между Киевом, Москвой и Евросоюзом. Соглашение должно помочь избежать новой газовой войны между Россией и Украиной. Ведь и нынешний контракт тоже был подписан после газового кризиса в начале 2010 года.

Как отмечает автор статьи в Le Monde, Европа остаётся зависима от импорта российского газа, но поставки через Украину сильно снизились, благодаря строительству газопроводов в обход Украины.