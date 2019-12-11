Biznes Alert: Россия продолжит искушать Украину газовыми скидками

После переговоров с Путиным Зеленский заявил о разблокировании диалога по поводу транзита российского газа через Украину, однако никаких конкретных решений принято так и не было. Как пишет Biznes Alert, Россия продолжит искушать Украину новыми предложениями, однако это не означает, что россияне займут конструктивную позицию и не будут затягивать переговорный процесс.

Президенты России и Украины во время встречи в Париже помимо прочих вопросов обсудили перспективу поставок газа через украинскую территорию. Владимир Путин повторил, что российская сторона может предложить Украине скидку в размере 25% от текущей конечной цены для потребителей, а его украинский коллега Владимир Зеленский признал, что тему удалось «разблокировать». Однако, как пишет Biznes Alert, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» сообщили, что, хотя вопрос транспортировки газа через Украину обсуждался, никаких решений принято так и не было.

Как продолжает издание, «Газпром» требует, чтобы «Нафтогаз» отказался от всех своих финансовых претензий. В свою очередь, украинская компания считает, что если контракт с россиянами будет адаптирован к европейскому законодательству, цена станет ниже, следовательно, потребность в предложенной Кремлём скидке отпадёт. Следующая трёхсторонняя встреча с участием Еврокомиссии должна состояться в декабре, однако её точная дата пока неизвестна. Между тем действующий транзитный договор утратит силу 31 декабря 2019 года.

«Путин признал, что в отношениях с Украиной наметилось потепление. «Но что с того», — задавался вопросом он, искушая Зеленского вышеупомянутой скидкой. Тот оставался непоколебимым и поручил вести дальнейшие переговоры советникам», — пишет автор статьи.

По его мнению, Россия продолжит искушать Зеленского. Слова украинского президента о разблокировании переговоров, возможно, намекают, что дата новой встречи в рамках формата Еврокомиссия — Украина — Россия уже назначена, однако это не означает, что россияне займут конструктивную позицию и не будут затягивать переговорный процесс. Но сигналом, свидетельствующим, что Зеленский готов идти на уступки, могли бы стать перестановки в руководстве «Нафтогаза», на тему которых появляется всё больше слухов.