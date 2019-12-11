Biznes Alert: Россия продолжит искушать Украину газовыми скидками
Президенты России и Украины во время встречи в Париже помимо прочих вопросов обсудили перспективу поставок газа через украинскую территорию. Владимир Путин повторил, что российская сторона может предложить Украине скидку в размере 25% от текущей конечной цены для потребителей, а его украинский коллега Владимир Зеленский признал, что тему удалось «разблокировать». Однако, как пишет Biznes Alert, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» сообщили, что, хотя вопрос транспортировки газа через Украину обсуждался, никаких решений принято так и не было.
Как продолжает издание, «Газпром» требует, чтобы «Нафтогаз» отказался от всех своих финансовых претензий. В свою очередь, украинская компания считает, что если контракт с россиянами будет адаптирован к европейскому законодательству, цена станет ниже, следовательно, потребность в предложенной Кремлём скидке отпадёт. Следующая трёхсторонняя встреча с участием Еврокомиссии должна состояться в декабре, однако её точная дата пока неизвестна. Между тем действующий транзитный договор утратит силу 31 декабря 2019 года.
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