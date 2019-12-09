112: украинский премьер заверил, что запасов газа и угля в стране хватит на зиму

Украина обеспечена газом и углём для того, чтобы страна могла пережить отопительный сезон 2019—2020 годов, заявил украинский премьер Алексей Гончарук. Как сообщает «112 Украина», Гончарук добавил, что Киев заранее позаботился о том, чтобы в энергетическом плане Украине ничего не угрожало в ближайшее время.

Запасов газа и угля на Украине достаточно для того, чтобы украинцы могли пережить отопительный сезон 2019—2020 годов. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Украина обеспечена газом, углём, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идёт речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время», — заявил Гончарук.

Он отметил, что на данный момент продолжаются трёхсторонние переговоры о транзите российского газа через Украину. По словам Гончарука, Киеву нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объёмами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

Как напоминает украинский канал, действие нынешнего транзитного договора, который был подписан 10 лет назад, истекает 31 декабря 2019 года. 13 декабря — крайний срок для подписания транзитного договора, чтобы он начал действовать с 1 января 2020 года.