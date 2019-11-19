Le Figaro: гигантские счета за электричество заставляют французов отказываться от отопления

Согласно последнему опросу общественного мнения, подавляющее большинство французов предпочитают мёрзнуть, но не включать отопление как можно дольше, опасаясь больших счетов за электроэнергию, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, такой выбор делают, в первую очередь, самые незащищённые слои населения. Другие пытаются сэкономить, отапливая лишь отдельные помещения или включая радиаторы только в определённые часы, пишет газета.
Согласно недавно проведённому опросу общественного мнения, 71% французов страшатся прихода зимы — до такой степени, что стараются максимально оттянуть момент включения отопления, сообщает Le Figaro. Причиной такого поведения стал стремительный рост расходов на электричество в холодное время года.
По данным французской энергетической компании EDF, 62% всей потребляемой французами электроэнергии зимой уходит на обогрев.
Как показало исследование, выбор в пользу отказа от отопления делают 76% пенсионеров и 79% семей, совокупный доход которых составляет от €1500 до €2500 в месяц.
При этом 34% опрошенных предпочитают обогревать лишь избранные помещения, а 8% включают радиаторы только в часы непиковой нагрузки.
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