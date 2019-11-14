Euronews: преждевременная зима принесла Европе снежные бури и наводнения

03:00 Российского посла вызвали в МИД Чехии Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельности чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.

03:00 Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020 Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.

03:00 В Курганской области рассказали о туристическом потенциале святилища Савин Святилище Савин, расположенное в Белозерском районе, может стать главным туристическим объектом Курганской области, заявил врио директора департамента экономики Иван Смирных. Об этом сообщает URA.RU.

03:00 Начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей На полигоне московского пожарно-спасательного центра начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает НСН.

03:00 В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков В Московской области рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.

03:00 В электричках Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября В электричках Санкт-Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября по 31 марта, сообщает Inforeactor.

03:00 Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.

03:00 Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.

03:00 В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.

03:00 В Севастополе проверят системы безопасности в школах и колледжах Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах, сообщает РИА Новости Крым.

03:00 В Минобрнауки назвали число иностранных студентов в российских вузах Глава Минобрнауки Михаил Котюков назвал количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, сообщает «Парламентская газета».

03:00 В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев Правительство Севастополя утвердило отчёт об исполнении бюджета за январь — сентябрь 2019 года.

03:00 Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Оренбургской области Спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

03:00 ООН направила в Боливию представителя для мирного урегулирования Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение направить в Боливию своего представителя для содействия мирному урегулированию кризиса в стране.

03:00 «Химки» обыграли миланскую «Олимпию» в Евролиге В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на своей площадке обыграли миланскую «Олимпию».

03:00 Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

03:00 СМИ: «Кингз» проведут новые переговоры с Ковальчуком Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» проведёт новый раунд переговоров с российским форвардом команды Ильёй Ковальчуком, который в настоящее время отстранён от матчей.

03:00 МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок» Российский МИД прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи России с гибелью одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.

03:00 Психиатр рассказала о факторах, влияющих на агрессивность молодёжи Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже в Благовещенске, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.

03:00 Эксперт рассказала о необходимости развития экотуризма в России Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в беседе с НСН рассказала о преимуществах экотуризма и необходимости развития отрасли в России.

03:00 Эксперт оценил новую модель складного смартфона компании Motorola Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.

03:00 В Удмуртии прошли антитеррористические учения На территории муниципального образования «Шабердинское» прошли антитеррористические учения, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.

03:00 Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что находится в полном порядке.

03:00 Трампу доложили о стрельбе в школе в Калифорнии Президент США Дональд Трамп был оповещён о стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния). Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

03:00 Губернатор Петербурга выступил на открытии международного культурного форума Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на открытии VIII Международного культурного форума, который проходит с 14 по 16 ноября, сообщает kp.ru.

03:00 В Госдуме предложили провести слушания по теме безопасности в учебных заведениях Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях, передаёт ФАН.

03:00 Заседание суда по делу о теракте в петербургском метро перенесли Судебное заседание по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, назначенное на 14 ноября, отложено из-за отсутствия четырёх адвокатов.

03:00 В МЧС Краснодарского края сообщили о локализации трёх очагов природных пожаров В МЧС России по Краснодарскому краю заявили о локализации в регионе трёх очагов природных пожаров, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

03:00 В региональном Минобрнауки заявили, что колледж в Благовещенске проверят В Минобрнауки Амурской области сообщили, что после стрельбы в благовещенском строительном колледже, устроенной одним из студентов, там пройдёт проверка, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме Глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет «розовой», как предсказывали ранее синоптики.

03:00 Кикнадзе назвал братьев Миранчук бесценными для «Локомотива» Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.

03:00 Американская фигуристка Белл заявила, что не боится российских соперниц с четверными прыжками Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что соперницы из России, демонстрирующие четверные прыжки, не способны повлиять на её прокаты.

03:00 Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

03:00 Вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по времени без пропущенных шайб.

03:00 Еврокомиссия начала расследование против Британии Еврокомиссия начала расследование в отношении Великобритании в связи с тем, что Соединённое Королевство не выдвинуло кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

03:00 На Украине произошёл пожар на военном складе В Винницкой области Украины произошёл пожар на военном складе, где хранилось вещевое имущество ВСУ.

03:00 Историка Соколова переведут в СИЗО Историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут в СИЗО «Кресты». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

03:00 Женская сборная России уступила команде Боснии в отборочном матче ЧЕ-2021 по баскетболу Баскетболистки сборной России начали отборочный турнир к чемпионату Европы — 2021 домашним поражением от сборной Боснии и Герцеговины.

03:00 Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами Эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с ФАН оценил новый способ мошенничества с банковскими картами.

03:00 Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, который является третьим фигурантом дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко.

03:00 Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на ситуацию с христианами в Африке Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на открытии Бакинского саммита религиозных лидеров мира, сообщает РИА Новости.

03:00 Источник: баскетболист «Химок» Тимма получил травму Латвийский форвард «Химок» Янис Тимма пропустит две недели из-за травмы.

03:00 Медведев надеется на отказ от пластиковой тары в России в будущем Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в будущем Россия будет готова отказаться от использования пластиковой тары.

03:00 Захарова отреагировала на новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

03:00 Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина В Министерстве спорта Ростовской области рассказали о размерах финансовой помощи, оказанной ФК «Ростов» в 2019 году.

03:00 В американской школе произошла стрельба В школе в американском городе Санта-Кларита произошла стрельба.

03:00 СМИ: «Рубин» заинтересован в футболисте «Краснодара» Намли Казанский «Рубин» хотел бы видеть в своих рядах полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли.

03:00 Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

03:00 В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Об этом RT сообщил представитель семьи потерпевших.