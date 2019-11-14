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Euronews: преждевременная зима принесла Европе снежные бури и наводнения
Неожиданно ранние снегопады парализовали дорожное движение во многих странах Европы. Между тем прибрежные районы из-за проливных дождей и мощных ветров накрыли сильные наводнения. В частности, на итальянских улицах образовались бурные потоки, а многие дома и магазины оказались залиты грязной водой, передаёт Euronews.

В ряде стран Европы зима наступила в этом году с опережением графика. В Австрии из-за сильных снегопадов было прервано движение на многих дорогах и автострадах. В ряде районов за сутки выпало от 20 до 70 сантиметров снега. Основная сложность с его уборкой связана с тем, что снег мокрый и тяжёлый.

Похожая картина наблюдалась и на севере Словении. Автомобилистам пришлось срочно переходить на шипованные шины. С самого раннего утра на расчистку дорог были направлены снегоуборочные машины. За безопасностью движения следили сотрудники полиции и службы безопасности дорожного движения.

Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения в прибрежных хорватских городах. В среду в порту Сплит затопило подвалы знаменитого дворца римского императора Диоклетиана. Для откачки воды были задействованы аварийные бригады. В порту Макарска из-за шторма затонуло несколько небольших лодок.

В Италии под удар стихии попал город Матера. Во вторник культурная столица Европы этого года сильно пострадала от наводнения, когда городские улицы превратились в бурные потоки, многие дома и магазины оказались залиты грязной водой. На следующий день муниципальные службы принялись за подсчёт убытков, а также за уборку, благодаря чему город смог быстро вернуться к нормальной жизни.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2019 года.

 

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