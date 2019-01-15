Euronews: нынешняя зима в Европе бьёт рекорд по снегопадам

Жертвами мощных снегопадов в Европе этой зимой стали свыше двух десятков человек. Как передаёт Euronews, синоптики считают, что нынешняя зима может побить рекорд по осадкам.
Нынешняя зима может побить, по мнению синоптиков, рекорд по снегопадам. Снежные осадки выпали в Греции, докатились они и до Балкан, вызвав, в том числе, серьёзное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения.
14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.
МУЖЧИНА:Дорожные службы стараются, как могут, но даже техника не справляется с этим количеством снега. Тут не меньше метра толщина покрова, если не метр двадцать, а в деревнях повыше и вовсе два метра.
В соседней Сербии уже несколько дней действует введенный из-за обильного снегопада режим чрезвычайной ситуации.
Схожая картина и в немецкой Баварии, где на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера.
Именно армейская тяжёлая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.
Снегопад вполне ожидаемо вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само заведение закрыли в качестве меры предосторожности.
Хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиноопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы в снежном безмолвии.
Жертвами снегопадов в Европе стали свыше двух десятков человек.
В Сбербанке, комментируя сообщения об атаках мошенников с официальных номеров финансовой организации, заявили, что внимательно изучают подобные инциденты. Клиентам рекомендовано самим перезванивать в банк в случае, если возникнет подозрение на мошенничество.
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что его клиент намерен провести следующий поединок в ноябре этого года.
На трассе Душанбе — Калаихумб — Хорог в Таджикистане в результате ДТП погибли девять человек, среди них пять детей. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости заявил, что его хорошо защищают, но не стал комментировать сообщения СМИ о том, что в его охране есть представители российских частных военных компаний.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Николая Скорика о том, что мир в Донбассе возможен при выполнении Минских соглашений и достижении компромисса между сторонами конфликта.
Доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что британские депутаты поддержали поправку, которая призывает правительство исключить вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, расторг контракт с организацией по обоюдному согласию.
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос, будет ли его клиент сниматься в социальной рекламе для сокращения срока дисквалификации.
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что его клиент откажется от выступлений в организации до тех пор, пока будет действовать дисквалификация его брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.
Работа 315 торгово-развлекательных центров в России приостановлена после проведённых проверок пожарной безопасности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.
Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила министру просвещения Ольге Васильевой обращение (есть в распоряжении RT), в котором предложила внести в историко-культурный стандарт по истории России понятие «пионер-герой».
В Министерстве юстиции России на примерах ситуаций в Крыму и районах Крайнего Севера объяснили, что считается коррупцией, совершённой из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Об этом сообщает РИА Новости.