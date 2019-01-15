Euronews: нынешняя зима в Европе бьёт рекорд по снегопадам

Жертвами мощных снегопадов в Европе этой зимой стали свыше двух десятков человек. Как передаёт Euronews, синоптики считают, что нынешняя зима может побить рекорд по осадкам.

Нынешняя зима может побить, по мнению синоптиков, рекорд по снегопадам. Снежные осадки выпали в Греции, докатились они и до Балкан, вызвав, в том числе, серьёзное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения.

14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.

МУЖЧИНА: Дорожные службы стараются, как могут, но даже техника не справляется с этим количеством снега. Тут не меньше метра толщина покрова, если не метр двадцать, а в деревнях повыше и вовсе два метра.

В соседней Сербии уже несколько дней действует введенный из-за обильного снегопада режим чрезвычайной ситуации.

Схожая картина и в немецкой Баварии, где на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера.

Именно армейская тяжёлая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.

Снегопад вполне ожидаемо вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само заведение закрыли в качестве меры предосторожности.

Хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиноопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы в снежном безмолвии.

Жертвами снегопадов в Европе стали свыше двух десятков человек.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.