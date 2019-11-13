Frankfurter Allgemeine: наводнение в Венеции побило полувековой рекорд

Паводок в Венеции достиг рекордной за последние 50 лет отметки в 1,87 метров, сообщает Frankfurter Allgemeine. Мэр «туристической Мекки» собирается объявить чрезвычайное положение. Есть раненые и даже убитые: один из местных жителей получил смертельный удар током, когда вода попала в его дом.
Наводнение в Венеции, возникшее из-за сильных дождей, достигло рекордного за последние 50 лет уровня. В ночь со вторника на среду паводок, называемый acqua alta (высокая вода. — ИноТВ) достиг отметки в 1,87 метров.
С начала проведения измерений в 1923 году уровень воды был выше только однажды: в 1966 году он достиг 1,94 метров. Мэр туристической Мекки на севере Италии планирует объявить чрезвычайное положение.
МАРИО, жителей Венеции:Что мне делать? Я один из последних венецианцев. Нас осталось всего лишь 50 000. Раньше нас было 150 000.
Одного местного 78-летнего жителя убило ударом тока, когда вода попала в его дом. На затопленных улицах используются специальные лодки для транспортировки раненых.
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