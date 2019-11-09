Times: в Рим для борьбы с преступностью хотят ввести войска

Для борьбы с волной преступлений городской совет Рима может развернуть на южных окраинах столицы войска, пишет The Times. С таким предложением выступил глава службы безопасности, который считает, что это поможет жителям чувствовать себя в большей безопасности, а также позволит полиции и карабинерам сосредоточиться на следственной работе.

Начальник службы безопасности Римского совета Марко Кардилли призвал правительство послать на южные окраины города армию в ответ на череду жестоких преступлений, сообщает The Times.

Как рассказывает издание, Кардилли заявил, что солдаты из Сассарийской бригады на острове Сардиния, которым недавно поручили охранять цыганские поселения от поджогов, могут быть передислоцированы для успокоения населения. По его словам, «необходим более жёсткий контроль» и, как «уже множество раз заявляла мэр», «необходимо усилить присутствие сил безопасности». «Постоянные посты с военными помогут жителям города чувствовать себя в большей безопасности, хотя оперативно-разыскные действия, конечно, продолжают иметь основополагающее значение», — добавил начальник служб безопасности.

Официальный представитель городского совета Дженнаро Барбьери заявил, что предложение будет представлено на собрании комитета 15 ноября, однако количество солдат и детали утвердит правительство. Чиновник отметил: «В некоторых местах криминальные организации ведут себя особенно активно, так что нам надо послать сигнал».

По информации британской газеты, в рамках операции «Безопасные улицы», которая началась в 2008 году, по всей стране размещены 7 тыс. военных. Они охраняют опасные районы от потенциальных террористических атак, позволяя полиции и карабинерам сосредоточиться на следственной работе.

Последнее преступление, потрясшее жителей неспокойных южных окраин Рима, произошло во вторник вечером. Как рассказывает The Times, двое мужчин в мотоциклетных шлемах, размахивая пистолетами, попытались ограбить бар Caffè Europeo и табачный киоск в квартале Чинечитта. Владелец бара, 56-летний китаец Чжоу Чаокан, вступил в борьбу с одним из мужчин, который начал беспорядочно стрелять и случайно убил своего подельника. Джоу был ранен в ногу, а предполагаемого грабителя Роберто Антонелли 59 лет ранил один из свидетелей нападения. Как он объяснил газете Il Messaggero, его поступок был продиктован не смелостью, а страхом перед тем, что могло случиться с его женой, хозяином бара и его семьёй. «Так что я сделал, что умел, и уложил грабителя рубящим приёмом из каратэ», — объяснил оставшийся неназванным свидетель. Камеры наблюдения показывают, что одна из женщин помогала удерживать обезоруженного преступника на полу до прибытия полиции.

Британское издание выяснило, что убитым мужчиной оказался 69-летний Эннио Проетти, профессиональный преступник, связанный с печально известной Бандой делла Мальяна. Однажды Проетти приговорили к 30 годам тюрьмы за киднеппинг. Кроме того, он состоял в группе, которая в 1981 году захватила кофейного магната Джованни Паломбини, держала его труп в холодильнике и посылала фотографии семье с требованием выкупа.

В апреле этого года в том же районе после стычки наркоторговцев двое мужчин получили ранения в ноги, в августе наркодилера застрелили в парке, а в прошлом месяце около бара погиб мужчина. Витторио Контарина, председатель Ассоциации фармацевтов Рима, рассказал газете, что члены его организации часто становятся мишенями: на две его аптеки нападали 29 и 10 раз. По свидетельству Контарина, дневные грабежи сократились после того, как ассоциация установила около 500 камер видеонаблюдения вокруг своих учреждений, однако возросло число ночных нападений. По словам фармацевта, часто преступники пробираются с соседних участков и иногда вырывают автоматические кассовые аппараты, чтобы открыть их потом. «Практически все грабители вооружены пистолетами, а иногда — огромными ножами, — рассказал Витторио Контарина The Times. — Часто это не профессионалы, а наркоманы, поэтому страшно, когда кто-то наставляет на тебя дуло пистолета дрожащей рукой».