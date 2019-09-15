Guardian: итальянская область будет платить по €700 всем, кто поселится в деревне и откроет свой бизнес

С общеитальянской проблемой сокращения населения область Молезе собирается бороться с помощью материальных поощрений: администрация готова платить каждому по €700 в месяц, если они поселятся и начнут бизнес в одной из деревень, пишет The Guardian. Другие регионы страны также активно привлекают новых жителей, к примеру, заселяя пустующие дома мигрантами и распродавая недвижимость по €1.

Малонаселённая область на юге Италии под названием Молизе предлагает платить по €700 в месяц в течение трёх лет тем, кто приедет жить в одну из деревень региона, сообщает The Guardian. Впрочем, есть определённые условия: в населённом пункте должно быть менее 2 тыс. жителей и новопоселенец должен будет начать собственный бизнес.

«Если бы мы предложили финансирование, это стало бы очередной благотворительной инициативой. А мы хотим большего, хотим, чтобы люди сюда инвестировали. Они могут открыть какой угодно бизнес: пекарню, магазин канцелярских принадлежностей, ресторан — что душе угодно. Так мы сможем вдохнуть жизнь в наши города и поспособствуем росту населения», — прокомментировал глава Молизе Донато Тома.

Также политик объявил, что каждый населённый пункт, в котором проживает менее 2 тыс. человек, получит по €10 тыс. на строительство новой инфраструктуры и продвижение культурных проектов. По словам Томы, «людям нужны причины остаться».

По данным Национального института статистики Италии, Молизе, население которого на сегодня составляет 305 тыс. человек, входит в число регионов, лишившихся наибольшего числа жителей за последние годы. С 2014 года область потеряла более 9 тыс. человек. К примеру, в одном только 2018 году 2,8 тыс. жителей Молизе умерли либо переехали, в то время как в тот же период в девяти городах не родилось ни одного человека.

Впервые за 90 лет число итальянцев в Италии упало до 55 млн. Это явление, по словам экспертов, обусловлено двумя факторами: снижением уровня рождаемости и более активной эмиграцией молодёжи в другие страны в поисках работы. Италия — единственная крупная европейская экономика, где по прогнозам в течение пяти следующих лет население будет сокращаться. После Японии Италия занимает второе место по соотношению пожилых людей и молодых — на каждую сотню молодых приходится 168,7 человек в возрасте более 65 лет.

Как добавляет The Guardian, с проблемами сокращения населения пытается бороться не только Молизе, но и другие итальянские регионы. К примеру, мэр коммуны Сутера в провинции Кальтаниссетта отдал пустующие дома беженцам с Ближнего Востока. А администрация Самбуки решила продавать жильё всем желающим за символическую цену в €1.