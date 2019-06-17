Welt: экономисты призывают остановить закат восточной Германии программой переселения

Численность населения бывшей Восточной Германии сократилась до уровня 1905 года, всё больше деревень приходят в запустение и движутся к вымиранию, пишет немецкая газета Die Welt. В связи с этим эксперты-экономисты призывают государство прекратить субсидирование пустеющих деревень и вместо этого профинансировать переезд их жителей в соседние города, чтобы они не уезжали на запад страны.

Всё больше деревень на востоке Германии пустеют и приближаются к вымиранию, считают известные экономисты. Они призывают остановить выплаты дотаций для таких поселений и вместо этого финансировать переезд граждан в ближайшие города, пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению авторитетных немецких экономистов, отток населения из восточных земель Германии и связанное с ним исчезновение целых деревень уже не остановить, а потому они призывают государство прекратить финансирование сельских территорий.

«Появятся умирающие деревни», — подчёркивает президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп. Заместитель руководителя Дрезденского института экономики IFO Йоахим Рагниц также полагает, что небольшие поселения могут исчезнуть.

В качестве возможного решения он призывает делать жителям затронутых проблемой областей предложения по переселению. Следует задаться вопросом, не лучше ли государству, вместо субсидирования людей в вымирающих поселениях, оплатить их переезд в города покрупнее, где они смогут пользоваться современной инфраструктурой, отвечающей всем повседневным потребностям.

«Вместо того чтобы биться за каждую деревню, ответственным политикам следовало бы попытаться повлиять на процесс оттока населения таким способом», — настаивает экономист из Дрездена.

Райнт Гропп из Института экономических исследований имени Лейбница тоже считает эту идею разумной: «Это очень немецкая черта — верить, что нужно позаботиться, чтобы повсюду в стране жили люди». Однако забота о максимально однородных условиях жизни по всей стране не входит в задачи государства, отмечается в статье.

Между тем, правительство попыталось сделать именно это, когда организовало летом 2018 года комиссию по равноценным условиям жизни, подчёркивает Die Welt. Комиссия должна работать над предложениями по поводу того, что может быть сделано в будущем для справедливого распределения ресурсов и шансов для всех живущих в Германии людей.

«В конституции не написано, что повсюду должны быть обеспечены равноценные условия жизни, — возражает Гропп. — Если кто-то хочет улучшить условия жизни, это нужно делать в городах, то есть там, где живёт много людей. Не в сельской местности, где деньги помогут лишь немногим». При этом регулирование потоков населения через субсидирование граничит с плановой экономикой, отмечает издание.

Как поясняет немецкая газета, причиной новых споров по поводу опустения целых областей стали недавние показатели безудержного расхождения по численности населения в землях восточной и западной Германии. Обнародовавший их на этой неделе Дрезденский институт IFO спровоцировал большое оживление в том, что касается этой проблемы. В ходе проведённого экономико-исторического исследования было установлено, что численность населения востока Германии в результате непрерывного сокращения сейчас достигла показателей 1905 года.

Опустение многих областей восточной части Германии и растущая концентрация жителей в крупных городах — в первую очередь, западной части страны — встревожили политиков. Приток населения в большие города ведёт к повышению стоимости жизни, а местами — к непомерно возрастающим ценам за аренду жилья.

По прогнозам Берлинского института народонаселения и развития, особенно значительно численность населения снизится в Саксонии-Анхальт — на 16% к 2035 году. 23 округа и окружных города на востоке в тот же промежуток времени потеряют едва ли не каждого пятого жителя. Старение населения продолжает приводить к тому, что в некоторых частях Германии в 2035 году на одного родившегося будет приходиться четверо умерших.

На востоке, впрочем, наблюдается и приток населения — однако исключительно в такие крупные города, как Лейпциг, который сейчас даже является самым быстро растущим городом в Германии.

В отличие от экспертов-экономистов, президент Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер предостерегает от урбанизации: «Сельские территории являются важными местами расположения сотен тысяч предприятий многочисленных отраслей». Государство должно лучше стимулировать частные инвестиции. По мнению Швайцера, необходимо сделать меньше бюрократии, улучшить управление через электронные системы и обеспечить более быстрое интернет-соединение.

Бывший министр финансов Саксонии-Анхальт Карл-Хайнц Паке также настаивает на сохранении восточно-немецких регионов, оказавшихся под угрозой запустения. Его опыт показывает, что даже области, уже объявленные вымирающими, нередко снова оживали. Поэтому он невысоко оценивает «упорядоченные переселения». С точки зрения Паке, являющегося председателем правления Фонда Фридриха Наумана, в них «есть что-то тоталитарное».