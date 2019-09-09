DW: рожают не раньше 33 — бездетная Италия переживает демографический кризис

В Италии самый низкий уровень рождаемости среди страны Европы, сообщает Deutsche Welle. В среднем женщины решаются завести детей только в 33 года. Многие связывают это с провальной политикой государства в сфере семьи. За последние 74 года 66 правительств Италии только порождали кризисы, и мало делали для будущего страны и детей, считает одна из героинь репортажа немецкого телеканала.

Для Луизы она — весь мир. Маленькая Ливия. Ей год. Лабимба — так с любовью она называет свою единственную племянницу. Каждое лето её семья проводит горячие недели на море недалеко от Рима. Нонна Луиза же хочет большую семью, где постоянно слышен детский крик, как это было раньше принято в Италии.

ЛУИЗА СТРАМАЧИ, бабушка: Для чего мы тогда жертвовали нашими жизнями? Это же всё бессмысленно, если у нас не будет детей и внуков, которые смогут стать нашими наследниками.

Но Италия изменилась. В стране самая низкая рождаемость по Европе. Нонна Луиза знает, что ей ещё повезло с её маленькой Ливией. Её дочь Сирена родила в 39 лет. Работница аэропорта объясняет всё просто: виноваты политики, за последние 20 лет ни одно правительство не делало ставку на современную политику в сфере семьи, чтобы облегчить жизнь работающим матерям.

СЕРЕНА ОТТАВИАНИ, работница аэропорта: Если бы у меня были ясли, куда бы я могла отвести ребёнка, пока работаю в аэропорту в Риме, я бы с удовольствием вышла на работу на следующий же день после родов. Но это невозможно.

Мать Луиза замечает, что её детям, как и многим молодым итальянцам, не хватает смелости и решимости для того, чтобы взять свою жизнь в руки. У её сына Энрико есть работа в аптеке, но нет своей семьи.

ЛУИЗА СТРАМАЧИ: У поколения моих детей нет реальных перспектив. Им не хватает проекта будущего, в который они могли бы верить. Не только потому, что работы становится всё меньше, а государство только делает твою жизнь более невыносимой. Молодые итальянцы утратили характерное для нашего народ качество: способность реализовать поставленные перед собой задачи.

«Тогда». Луиза любит старые фильмы из своего детства, когда дети для итальянцев были на первом месте. Тогда ещё существовала надежда на лучшее будущее.

ЛУИЗА СТРАМАЧИ: Я помню, как смотрели на нас наши тёти. Они нас крепко обнимали, когда мы были детьми. Любили нас. И у нас было ощущение, что с нами жизнь вновь начинается.

Что не так с Италией? Социологи пришли к выводу, что за последние десятилетия поколения поменялись своими ролями.

РАФАЭЛЛА КАСО, социологический институт Eurispes: Сегодня не молодые помогают старикам, а наоборот. Бабушки и дедушки переписывают недвижимость, на которую в своё время накопили. Или из своей пенсии оплачивают квартиру или детский сад для своих племянников.

Итальянки рожают в среднем в 33 года, то есть позже, чем все остальные европейки. Многие женщины и мужчины считают, что в их жизни дети — это не счастье, а обуза.

ЭНРИКО ОТТАВИАНИ: Жизнь итак очень сложная. Работа, налоги, сборы. В те часы, которые остаются, тебе хочется отдохнуть, уделить время себе, встретиться с друзьями. А ребёнок расстраивает все эти планы.

Зато сыну Луизы Энрико нравиться быть дядей. Он как можно чаще старается посещать свою маленькую племянницу и сестру. Семья для него важна. Его собственные дети — нет. 42-летний мужчина предпочитает ежедневно перед работой заезжать в отель «Мама» на обед.

ЛУИЗА СТРАМАЧИ: Я считаю, что в этой жизни себя реализовать не смогла ни моя дочь, ни мой сын. Серена получила образование, но устроиться смогла только на плохо оплачиваемую работу в авиакомпании. Многие годы мне приходилось её финансово поддерживать. Хорошо, теперь она замужем. В жизни же Энрико ничего не происходит. Я по-другому представляла себе его будущее.

Луиза разочарована Италией, у которой за всего 74 года было уже 66 правительств. По её словам, эти правительства породили большое количество кризисов и мало сделали для будущего страны, её детей и маленькой Ливии.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2019 года.