Times: «Отче наш» за парковку — итальянский священник придумал, как привлечь прихожан

Чтобы привлечь людей в свою церковь, падре Винченцо Де Марио из итальянского города Авецанно организовал акцию: парковочные места за прочтение молитв. К примеру, час стоянки обойдётся в 10 Аве Мария. Как пишет The Times, священник признаёт, что предложение шуточное и строго следить за выполнением условий никто не будет — кроме Господа и Божьей матери.

Итальянский священник Винченцо Де Марио из города Авеццано изобрёл оригинальный способ привлечения новых прихожан, пишет The Times. За прочтение молитв автомобилисты получают право парковаться на территории церкви.

65-летний падре установил знак, на котором расписаны «расценки» за парковку: десять Аве Мария (молитва «Радуйся, Мария») за час стоянки, 20 — за два часа. А чтобы оставить свою машину у церкви на пять часов автолюбителю придётся прочитать молитву Святого Розария. Обеспечить себе 15-минутную парковку можно, прочитав Аве Марию, «Отче наш» и Краткое славословие.

«В церковь ходит всё меньше людей, и мы пытаемся как-то завлечь их обратно», — объясняет отец Де Марио.

Газета отмечает, что, как и во многих других итальянских городах, в Авеццано непросто найти стоянку. Так что предложенные церковью 200 парковочных мест — «подарок божий». Винченцо Де Марио признаёт, что акция всё же больше шуточная, и комментирует: «Люди часто молят бога о парковочном месте, а здесь вы буквально молитесь за возможность припарковаться».

По словам священника, предложение его церкви всем нравится и, «что самое важное, вызывает у людей улыбку». Падре Де Марио заверяет, что будет рад, даже если желающий припарковаться прочтёт одну молитву или хотя бы взглянет на небеса.

Следить за тем, выполнили автомобилисты требования или нет, никто не будет. Хотя один находчивый ребёнок предложил установить аппарат, который записывал бы, как человек читает молитву, а потом выдавал бы ему изображение святого, которое можно положить на переднюю панель автомобиля. Как бы то ни было, что точно — за всем будут приглядывать Господь и Божья матерь, добавляет падре.