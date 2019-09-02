NBC: только защиты ради — несмотря на рост насилия, в Техасе разрешили посещать церковь со своим оружием

Несмотря на новые массовые расстрелы, 1 сентября в Техасе вступили в силу нововведения, смягчающие действующее законодательство в отношении огнестрельного оружия, передаёт NBC News. Теперь в штате, где зарегистрировано больше всего единиц оружия, можно даже в церковь приходить с пистолетом. Власти утверждают, что всё ради безопасности, но некоторые полагают, что Техас движется в неверном направлении.

Этим утром в религиозные учреждения штата Техас на богослужения стало можно приходить с оружием. Вот эта церковь хотя бы повесила такое предупреждение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ДВЕРЯХ ЦЕРКВИ, штат Техас: С оружием не входить. Согласно статье 30.06 Уголовного кодекса («Нарушение чужих прав владения со стороны обладателя лицензии путём сокрытия оружия»), лицам, обладающим лицензией на ношение оружия в соответствии с подразделом «H» раздела 411 Правительственного кодекса (Закон о выдаче лицензий на приобретение и ношение оружия), запрещается проносить внутрь скрытое оружие…



ГЭРРЕТТ ХЭЙК, корреспондент NBC News: Для меня безопаснее в вашей церкви, если у кого-то рядом есть оружие?



ЛЭРРИ ГИЛБЕРТ, пастор Церкви Стоунгейтской общины: В нашей церкви, скорее всего, да.



Впрочем, такую позицию разделяют не все.



ЧАК ТРЭДУЕЛЛ, Епископальная церковь Святого Давида: Всё предельно просто. Мы не думаем, что в церкви вообще есть место оружию.



Благодаря нововведениям, которые вступают в силу уже сегодня, законодательство «Штата одинокой звезды» в отношении огнестрельного оружия становится мягче. Согласно новым правилам, отныне оружие такого типа можно хранить в автотранспортных средствах на территориях школ, арендодатели теперь не смогут запрещать своим арендаторам хранить оружие и патроны на их территории, а правила, предписывающие, как хранить оружие в семьях с приёмными детьми, смягчаются.



БЕТО О’РУРК, кандидат в президенты от Демократической партии: Это абсолютно неверное направление для нас. Оно обернётся большим количеством потерянных, нежели спасённых жизней.



Но губернатору-республиканцу Техаса есть что возразить.



ГЭРРЕТТ ХЭЙК: Что вы скажете людям, которые переживают, что, чтобы предотвратить новые инциденты с массовой стрельбой, Техас движется не в том направлении?



ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор штата Техас: Некоторые из этих законов были введены с целью сделать наш штат более безопасным.



Складывается впечатление, что в Вашингтоне смерти ещё большего числа техасцев и новые массовые расстрелы не слишком влияют на обсуждения общенациональной политики.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы рассматриваем очень много всего, рассматриваем множество разных законопроектов, предложений, идей. Это занимает немало времени со всеми необходимыми проверками.



ГЭРРЕТТ ХЭЙК: Штат, в котором зарегистрировано наибольшее количество единиц огнестрельного оружия, делает его ещё более доступным, тем самым провоцируя новые споры о том, как же предотвратить новые акты агрессии.



Гэрретт Хэйк, NBC News, Одесса, Техас.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2019 года.