L’express: музеи вместо мавзолеев — европейские страны переосмысляют своё отношение к могилам диктаторов

После эксгумации останков диктатора Франко в Испании во многих странах Европы снова разгорелись споры о том, что делать с могилами вождей, превратившихся в места паломничества. Как рассказывает L’express, многие мавзолеи или здания, связанные с жизнью авторитарных правителей, теперь работают как музеи, в которых сотрудники рассказывают об ушедшей эпохе.

В четверг прошла эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко, и на этом фоне другие страны возобновили дебаты о том, что делать со своими мавзолеями и местами поклонения, пишет L’express. Как напоминает издание, Франко пришёл к власти после военного переворота и кровавых репрессий, оставаясь во главе Испании с 1939-го по 1975 год. Гроб с его забальзамированными останками до этого времени находился в мемориальном комплексе «Долина Павших». Величественная базилика, прорубленная в скале, стала после его смерти местом паломничества, где проходили торжественные мессы. Теперь он упокоится рядом со своей женой на кладбище в городе Мингоруббио к северу от столицы.

«Франко остаётся центральным персонажем в истории Испании XX века», — считает журналист и писатель Оливье Гез, автор-составитель сборника «Век диктаторов». По его словам, «призрак Франко продолжает преследовать современную Испанию», где «всё вращается вокруг гражданской войны и её наследия, потому что нет ничего хуже для страны, чем гражданская война». Как подчёркивает El Pais, эксгумация Франко «закрывает одну главу истории и открывает новую», в которой «Долина Павших» может стать музеем франкистской диктатуры, как это было с местами поклонения в других странах. О них решил рассказать L’express.

Маленький итальянский городок Педаппио, в котором живут 6500 человек, притягивает почитателей бывшего диктатора Бенито Муссолини: именно здесь родился и был похоронен Дуче. Фамильный склеп ежегодно посещает от 50 до 100 тыс. человек. Мэр города Джорджио Фрассинети хочет создать музей фашизма в бывшем штабе партии. Как он заявил агентству AFP в 2016-м, для него «настоящим врагом является невежество и банализация истории». Между тем в 2005 году семья диктатора выдвинула на обсуждение идею перенести его тело в Рим, в более представительное место. Споры по этому вопросу показывают, что тема всё ещё остаётся острой для итальянцев.

После неудачной попытки подавить переворот румынский диктатор Николае Чаушеску и его жена Елена были арестованы и после скоропалительного суда расстреляны 25 декабря 1989 года в казарме недалеко от Бухареста. Как рассказывает Le Figaro, в 2012 году их сын Валентин потребовал эксгумацию тел, чтобы удостовериться, что его родители действительно похоронены на военном кладбище Генча. После положительного теста ДНК останки перезахоронили, положив в одну могилу.

В последние годы в стране наблюдается рост ностальгии по советским временам, а в январе 2018 года множество почитателей Чаушеску встретились у надгробной плиты из красного мрамора, чтобы отметить 100-летие со дня его рождения. Весенний дворец — бывшую резиденцию румынского диктатора — в 2017 году посетили 36 тыс. человек. Le Figaro отмечает, что власти, которые отвечают за проведение экскурсий, пытаются «не очернять Чеушеску как человека или лидера, но и не находить ему алиби или оправданий за то, что произошло». Для создания «нейтральности» в качестве гидов наняли молодёжь, которая не застала ту эпоху. Такой подход раскритиковали интеллектуалы, посчитавшие, что Румыния упустила возможность прямо взглянуть на свою историю.

Французская газета не обходит вниманием и Россию. Спустя практически 100 лет после смерти Владимира Ленина в 1924 году его забальзамированное тело всё ещё находится в мавзолее на Красной площади, куда может прийти любой желающий. Периодически возникают дискуссии по поводу его захоронения, однако пока российские власти воздерживаются от принятия решения. Бывший президент Борис Ельцин не решился на этот шаг в 1990-х годах, опасаясь реакции со стороны коммунистической партии, и его преемник Владимир Путин тоже тянет время.

Согласно опросу, проведённому в марте 2017 года независимым «Левада-Центром», только 31% россиян выступил против захоронения останков вождя Октябрьской революции. По мнению Оливье Геза, в России не было «осмысления истории», потому что «в интересах Владимира Путина — иметь сильное государство», и, следовательно, не возникает вопроса об «ослаблении самой идеи о всемогущем правителе». Что касается Сталина, то его тело было вынесено из мавзолея 21 октября 1961 года в обстановке большой секретности из-за обвинений в «злоупотреблении властью», которые выдвинул его преемник Никита Хрущёв. Сейчас останки диктатора покоятся недалеко от Кремля в более скромной могиле, которая является местом паломничества для многих ностальгирующих. Как полагает Гез, именно в странах без «осмысления истории» наиболее сильно искушение вернуться в прошлое.

В Австрии дом, где родился Адольф Гитлер, противник Сталина в Великой Отечественной войне, также притягивает почитателей. Начиная с 1972 года он принадлежит государству. В то же время в феврале прошлого года в доме бывшего съезда партии нацистов в Нюрнберге, который в 2001 году стал Центром документации, прошло собрание членов ультраправой партии. Председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер назвал это событие «недопустимой провокацией» и призвал полицию разгонять собрание в будущем.

Как напоминает Оливье Гез на страницах L’express, Германия провела работу по осмыслению своего прошлого в конце 1970-х годов. «Есть общее правило: осмысление начинается через несколько десятилетий, потому что не имеет своей целью дестабилизацию государственных структур, — уточняет писатель. — Так что правительство ожидает, когда большая часть людей, прямо или косвенно связанных с этой работой, выйдет на пенсию».