Times: досадное напоминание о нацистской оккупации — в сенате Франции обнаружился бюст Гитлера

Во французском сенате признались, что в здании хранится бюст Адольфа Гитлера, пишет The Times. Эта появившаяся вчера новость стала досадным напоминанием об оккупации Франции нацистами, говорится в статье.

35-сантиметровый металлический бюст хранился в подвале верхней палаты парламента вместе с нацистским флагом и другими предметами.

Большинство сенаторов ничего не знали об этом и ​​отвергают предположения, что в здании в послевоенные годы действовала нацистская ячейка, говорится в статье.

Тем не менее эта находка ещё раз подчёркивает то нежелание, с которым Франция вспоминает о своём коллаборационистском прошлом, ведь после освобождения страны в 1944 году генерал де Голль, стремясь к национальному примирению, выдвинул ложную идею о том, что подавляющее число его соотечественников присоединилось к сопротивлению.

О бюсте стало известно после того, как газета Le Monde узнала о его существовании и начала уточнять этот вопрос. Пресс-секретарь сената Жерар Ларшер первоначально назвал сообщения о бюсте «фейком».

Но затем главный архитектор здания Дамьен Дешёлетт признал, что бюст Гитлера хранился в подсобном помещении.

«Его никогда не вывозили. С ним никто никогда ничего не делал», — сказал он.

По информации Le Monde, только небольшая группа людей знала, что в здании сената хранятся эти предметы.

«Я удивлён, что за всё это время у нас не хватило ума сделать так, чтобы они исчезли», — посетовал 69-летний Жан-Марк Пастор, бывший сенатор-социалист.