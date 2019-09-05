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Times: досадное напоминание о нацистской оккупации — в сенате Франции обнаружился бюст Гитлера

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французский сенат признал, что в его здании хранился не только бюст Адольфа Гитлера, но и нацистский флаг, пишет The Times. Этот инцидент стал досадным напоминанием о тех временах, когда коллаборационистское правительство Франции сотрудничало с нацистами.
Times: досадное напоминание о нацистской оккупации — в сенате Франции обнаружился бюст Гитлера
Reuters
Во французском сенате признались, что в здании хранится бюст Адольфа Гитлера, пишет The Times. Эта появившаяся вчера новость стала досадным напоминанием об оккупации Франции нацистами, говорится в статье.
 
35-сантиметровый металлический бюст хранился в подвале верхней палаты парламента вместе с нацистским флагом и другими предметами.
 
Большинство сенаторов ничего не знали об этом и ​​отвергают предположения, что в здании в послевоенные годы действовала нацистская ячейка, говорится в статье.
 
Тем не менее эта находка ещё раз подчёркивает то нежелание, с которым Франция вспоминает о своём коллаборационистском прошлом, ведь после освобождения страны в 1944 году генерал де Голль, стремясь к национальному примирению, выдвинул ложную идею о том, что подавляющее число его соотечественников присоединилось к сопротивлению.
 
О бюсте стало известно после того, как газета Le Monde узнала о его существовании и начала уточнять этот вопрос. Пресс-секретарь сената Жерар Ларшер первоначально назвал сообщения о бюсте «фейком».
 
Но затем главный архитектор здания Дамьен Дешёлетт признал, что бюст Гитлера хранился в подсобном помещении.
 
«Его никогда не вывозили. С ним никто никогда ничего не делал», — сказал он.
 
По информации Le Monde, только небольшая группа людей знала, что в здании сената хранятся эти предметы.
 
«Я удивлён, что за всё это время у нас не хватило ума сделать так, чтобы они исчезли», — посетовал 69-летний Жан-Марк Пастор, бывший сенатор-социалист.
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источник
Times Великобритания Европа
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