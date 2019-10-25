24 Horas: оппозиция увидела в эксгумации останков Франко элемент предвыборной кампании

Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес заявил, что эксгумация останков диктатора Франко знаменует конец морального оскорбления его страны, передаёт Canal 24 Horas. Между тем оппозиционные партии по-разному оценили случившееся. В частности, они подвергли критике не только то, как всё было проведено, но и выбранный временным правительством момент, а именно преддверие намеченных на 10 ноября парламентских выборов.

Исполняющий обязанности премьера (Испании. — ИноТВ) заявил, что эксгумация (останков Франко. — ИноТВ) знаменует конец демократической аномалии. Эти слова прозвучали в рамках ведомственного выступления без вопросов, в рамках которого он, между тем, также ответил на критику оппозиции, назвавшей случившееся предвыборной уловкой.

ПЕДРО САНЧЕС, исполняющий обязанности премьер-министра Испании: Испания выполнила свой долг. Это решение знаменует конец морального оскорбления, каким является прославление личности диктатора в публичном пространстве. Каждый человек волен иметь свою точку зрения, однако правительство Испании публично объявило, что сделает это в тот самый момент, когда представится возможность. И вот этот момент настал, и дело сделано.

После этого выступления в Монклоа Испанская социалистическая рабочая партия распространила эти кадры, на которых Педро Санчес посещает памятник «Тринадцати розам» на кладбище Альмудена. Он возложил 13 красных роз в честь девушек, расстрелянных режимом Франко в 1939 году.

Оппозиционные партии по-разному оценили эксгумацию. Они раскритиковали не только то, как всё было сделано, но и выбранный временным правительством момент.

ПАБЛО КАСАДО, лидер Народной партии Испании: Голосование будет не по нашему прошлому — к счастью, прошлому. 10 ноября состоится голосование по нашему будущему, по тому, что нас реально волнует.

АЛЬБЕРТ РИВЕРА, лидер партии «Граждане»: У меня создалось ощущение, что это фильм Берланги*. Ты видишь семью Франко, Техеро**, четырёх ностальгирующих франкистов и правительство, оказывающее все почести. Прям государственная эксгумация.

САНТЬЯГО АБАСКАЛЬ, лидер Vox: Ответственность за это лежит не на Педро Санчесе. Ответственность за это лежит на Народной партии и на Мариано Рахое, который оставил в действии закон об исторической памяти.

ПАБЛО ИГЛЕСИАС, генеральный секретарь партии Podemos: Это волнующий день, но я не забываю и о том, что наступил он с опозданием. Останки Франко покоятся в среде экономической олигархии и отчасти в государственном аппарате.

ГАБРИЭЛЬ РУФИАН, «Левые республиканцы Каталонии»: Проблема заключается не столько в том, что сегодня эксгумируют Франко, а в том, что сегодня всё ещё голосуют за Франко.

АИТОР ЭСТЕБАН, официальный представитель Баскской националистической партии: Всё превращается в акт восхваления франкизма — вот к чему это привело, — в непотребный телевизионный продукт — и это правда, — когда трансляцию начали разбирать по минутам и секундам, самым тщательным образом, и всё приобрело окрас предвыборной кампании.

Дата выхода в эфир 25 октября 2019 года.

* Луис Гарсия Берланга — испанский режиссёр и сценарист, снимавший во времена Франко фильмы в жанре социальной сатиры (прим. ИноТВ).

** Антонио Техеро — сторонник франкизма, один из руководителей неудачной попытки государственного переворота 23 февраля 1981 года (прим. ИноТВ).