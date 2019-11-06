Euronews: европейские исследователи возвращают съедобные цветы на кухню

Разведение съедобных цветов, известное человечеству с древности, сегодня вновь оказалось на пике популярности в европейском аграрном секторе. Корреспонденты Euronews выяснили подробности масштабного проекта ANTEA, призванного изучить потенциал пригодных в пищу цветов и активно внедрять их на современном рынке Евросоюза.
В этих теплицах близ Ниццы съедобные цветы — звёзды первой величины! Специалисты местного исследовательского центра, среди них и Розанна, оценивают характеристики растений, начиная с их вкуса.
РОЗАННА ДИМИТА, член проекта ANTEA:Этот цветок называется абрикосовый многоколосник. В его вкусе различаются оттенки мяты, аниса, лакрицы.
Наша собеседница — член трансграничного проекта ANTEA, объединяющего специалистов из Италии и Франции. Цель программы — изучить потенциал пригодных в пищу цветов для современного рынка. Специалисты напоминают: цветы — очень хрупкий и скоропортящийся продукт.
РОЗАННА ДИМИТА: Мы тестируем разные способы хранения: помещаем цветы в холодильник, а также сушим их с помощью солнечных и электрических сушилок.
В фокусе внимания экспертов — 40 съедобных видов. Бюджет исследовательской программы составляет без малого два миллиона евро, из которых 85 процентов финансируются по линии Европейской политики сплочения. К проекту привлечены семь партнёров: это университеты, исследовательские центры и торгово-промышленные палаты Франции и Италии.
В итальянской Альбенге мы встречаемся с Барбарой Руффони, которая уже три года координирует исследования в этой области.
БАРБАРА РУФФОНИ, руководитель проекта ANTEA: Цветы были традиционным элементом рецептов, по которым готовили наши бабушки и в Лигурии, и на юге Франции. Кстати, о съедобных лепестках знали уже и древние римляне. Когда проект только начинался, с нами сотрудничали считанные производители — а сегодня в Италии и во Франции съедобные цветы разводят 60—70 хозяйств.
На фоне кризиса в традиционном цветоводстве Марко решил перераспределить свои площади, выделив 15 процентов грядок под съедобные цветы.
МАРКО РАВЕРА, фермер:Мы присоединились к проекту ANTEA. Здесь, в нашем хозяйстве, мы воспроизводим то, над чем работали в лабораториях, — проводим эксперименты и наблюдения круглый год, в любой сезон.
Здешние фермеры опираются на данные исследовательского центра Альбенги. В фокусе особого внимания специалистов — бегонии и фиалки: они тестируют влияние светодиодных ламп на их рост.
ФЕДЕРИКО ТИНИВЕЛА, агроном:Фиалки и бегонии — довольно выносливые виды, они обычно не доставляют серьёзных проблем.
Учёные, объединённые исследовательским проектом, тесно сотрудничают и с профессиональными кулинарами. Во французском Вансе мы знакомимся с шеф-поваром Кристофом Дюфо.
КРИСТОФ ДЮФО, шеф-повар:Я люблю сам обрабатывать цветы, срывать лепесток за лепестком, затем включать их в композицию блюда. Мне нравится, когда люди как бы «спотыкаются» о лепесток в тарелке — а затем съедают его. Тут я понимаю, что моя работа выполнена.
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