«Месть Сталина»: Süddeutsche Zeitung рассказала, как борщевик захватывает Россию и Европу

Засилье борщевика в России настолько серьёзно, что в Московской области уже вводятся штрафы за наличие на дачных участках этого ядовитого растения, пишет Süddeutsche Zeitung. А началось всё, как утверждает издание, с неудачного сельскохозяйственного эксперимента, когда борщевик решили выращивать на корм скоту. Проблема актуальна не только в России, но и в Европе, куда сорняк попал ещё в XIX веке, в качестве подарка от Александра I австрийскому министру.

Борщевики изначально были распространены на территории Кавказа, однако с течением времени широко распространились в средней полосе России и стали настоящим стихийным бедствием, пишет Süddeutsche Zeitung. Они совершенно неприменимы в быту, к тому же их сок ядовит и при контакте с кожей может вызывать ожоги и опухоли.

Эти сорняковые растения, порой достигающие нескольких метров в высоту, занимают территорию уже более одного миллиона гектаров. Там, где они растут, у других растений почти нет шансов. В связи с этим в Московской области теперь действует новое правило: тот, у кого борщевики растут на дачном участке, или вблизи него, или же в поле неподалёку, должен избавиться от них, в противном случае грозит денежный штраф. Как сообщает издание, ссылаясь на российские СМИ, одно предприятие уже заплатило взыскание в размере 400 000 рублей за то, что оно не предприняло мер против ядовитого сорняка.

Примечательно, что российское «борщевичное бедствие» было, во многом, спровоцировано искуственно: ещё в сталинские времена борщевик было решено выращивать как корм для скота. Однако, советские аграрии не учли, что от этого коровье молоко становилось горьким. С распадом СССР начался неконтролируемый рост численности борщевиков, причём, не только в России.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, в Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии , в 2008 году, его признали «ядовитым растением года». По иронии судьбы, в Европу борщевик прибыл в качестве подарка: во время Венского конгресса российский император Александр I преподнёс семена растения австрийскому министру иностранных дел, князю Меттерниху, оказав тому, по выражению издания, «медвежью услугу».

Последующее распространение борщевика по Европе оказалось столь масштабным, что британская рок-группа Genesis даже посвятила сорняку в 1971 году песню «Возвращение гигантского борщевика», в которой растение сбегает из оранжереи, чтобы захватывать города. Оно мстит за то, что его вывезли с его родины, и побеждает человечество.