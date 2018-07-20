NTDTV: помидоры, чеснок и базилик со дна моря — уже не фантастика

В прибрежных водах итальянской Генуи находится подводная лаборатория, в которой в мини-теплицах выращивают травы и овощи. Как передаёт NTDTV, пока такой вид фермерства достаточно дорогой, однако создатели фермы надеются, что в будущем подводное сельское хозяйство поможет решить проблему нехватки продовольствия на планете.

Такой футуристический купол скорее ожидаешь увидеть в каком-нибудь научно-фантастическом фильме. Но находится эта подводная лаборатория в прибрежных водах итальянской Генуи. Называется — «Сад Немо».

Шесть сфер установлены на глубине восьми метров под водой. В них — мини-теплицы, в которых выращивают травы и овощи.

Проект основала ещё в 2012 году компания Ocean Reef Group, которая специализируется на подводном снаряжении.

Всё работает на гидропонной системе, то есть грунта нет. Пресная вода вырабатывается внутри воздушного пузыря, после чего ею орошают растения.

ЛУКА ГАМБЕРИНИ, представитель Ocean Reef Group: Стабильная температура моря даёт нам бесплатный и постоянный энергетический контейнер; вода постоянно испаряется, даже под водой, однако в тех условиях в этом процессе мы можем естественным путём получать пресную воду.

Впрочем, ограничения пока есть. Это размер самих растений. Они должны помещаться в эти сферы.

ЛУКА ГАМБЕРИНИ: Бессмысленно выращивать под водой пшеницу или фруктовые деревья, но пока во время экспериментов мы выращиваем медицинские травы, стевию, мяту, розмарин, помидоры, чеснок, бобы, ягоды годжи, сою.

Пока такой вид фермерства достаточно дорогой. Помимо оборудования, нужен также садовник – опытный дайвер.

АНТОНИО ФЕРРАНТЕ, агроном: Проблема таких ферм — в экономической целесообразности. Мы должны подумать, как сократить расходы на производство в долгосрочной перспективе.

Создатели фермы подтверждают: пока продажа выращенного базилика никак не окупает расходы. Однако надеются, что в будущем подводное сельское хозяйство поможет решить проблему нехватки продовольствия на планете.

Например, в подводных сферах можно выращивать определённые медицинские травы, для которых нужны постоянные температурные условия.

Кроме того, проект будет интересен небольшим островным государствам, таким как Мальдивы, которые всё продовольствие импортируют.

Дата выхода в эфир 19 июля 2018 года.