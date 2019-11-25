Euronews: в День моржа на Байкале открыли зимний купальный сезон

03:00 В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей Зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН сообщил о планах проанализировать способы выявления маркеров психотропных веществ и алкогольной интоксикации в анализах россиян, желающих получить разрешения на управления автомобилем.

03:00 Тренер «Байера» высказался о погоде в Москве накануне матча с «Локомотивом» Главный тренер леверкузенского «Байера» Джонатан Таа высказался о погодных условиях перед гостевым матчем пятого тура футбольной Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

03:00 В результате пожара в Сургуте погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Сургуте погиб мужчина. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

03:00 В Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу по делу о получении взятки В Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу Лебяжьевской центральной районной больницы. Он признан виновным в получении взятки за оформление фиктивного больничного, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

03:00 В СПЧ прокомментировали ситуацию с уровнем домашнего насилия в России Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.

03:00 В Челябинской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла В Челябинской области зафиксировали новое землетрясение, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга.

03:00 В Кремле подтвердили планы Путина посетить Китай в 2020 году Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин планирует в 2020 году совершить визит в Китай.

03:00 Грибоедовский ЗАГС перейдёт на ежедневный режим работы Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания № 1) с 1 декабря перейдёт на ежедневный режим работы, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 Эксперт прокомментировал идею внести поправки в закон о самообороне Адвокат Сергей Колосовский в беседе с URA.RU оценил инициативу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о внесении в Госдуму законопроекта, расширяющего границы самообороны.

03:00 Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.

03:00 Эксперт оценил возможность продления трассы Москва — Казань до Владивостока Научный сотрудник НИУ ВШЭ Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев в беседе с URA.RU оценил возможность продления трассы Москва — Казань до Владивостока.

03:00 Фанни Ардан рассказала о путешествиях по России Актриса Фанни Ардан в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих путешествиях по России, а также о том, какие места хотела бы посетить.

03:00 Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова встала на защиту олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, комментированием которого остались недовольны болельщики.

03:00 Обвиняемый по делу о гибели мигрантов в Эссексе частично признал вину Один из обвиняемых по делу о гибели мигрантов в британском Эссексе, водитель грузовика Морис Робинсон, признался в содействии нелегальной иммиграции.

03:00 В Свердловской области рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в беседе с URA.RU рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ.

03:00 На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.

03:00 Умерла советская разведчица Гоар Вартанян Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России.

03:00 Медведев оценил важность «Северного потока — 2» для России и Финляндии Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о положительном влиянии реализации «Северного потока — 2» на товарооборот с Финляндией.

03:00 Глава ОКР раскритиковал деятельность руководства ВФЛА Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 В Калининградской области рассказали об уровне зарплат врачей и педагогов В Калининградской области рассказали об уровне заработных плат врачей и педагогов, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

03:00 СК изучает данные о травле студента перед стрельбой в Благовещенске Следователи изучают информацию, распространяемую в интернете, о том, что студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, якобы был жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных.

03:00 Эксперт прокомментировал ситуацию с банковскими депозитами в России Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.

03:00 Усадьбу Багратиона в Пушкине признали региональным памятником В Пушкине усадьбу Петра Багратиона — племянника героя Отечественной войны 1812 года — признали региональным памятником, сообщает kp.ru.

03:00 Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА Александр Паркин заявил, что покинул должность исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали ВМФ России В Санкт-Петербурге на глубоководной набережной «Адмиралтейских верфей» состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага на дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», а также передача лодки Военно-морскому флоту России, сообщают «Невские новости».

03:00 Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

03:00 Колосков считает, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матч с «Зенитом» Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит закрывать сектор для болельщиков «Спартака» на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Артёма Дзюбы.

03:00 Колосков об оскорблениях в адрес Дзюбы: таким болельщикам надо выписать волчий билет Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение болельщиков московского «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

03:00 Глава района рассказал о деталях ЧП в школе под Нижним Новгородом Глава администрации Вадского муниципального района Нижегородской области Иван Ураев заявил, что сильный ветер мог донести газ со стороны газораспределительной станции до школы и жилых домов, в результате чего отравились 45 человек.

03:00 В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в кратчайшие сроки должна произойти полная замена руководящего состава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вербицкой Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой и отметила её значительный вклад в отечественное образование.

03:00 В Госдуму внесён проект о запрете навязывания услуг при получении кредита В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении потребительского кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа.

03:00 ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.

03:00 В центре Москвы произошёл пожар в трёхэтажном здании В центре Москвы на улице Бауманской произошёл пожар в трёхэтажном здании, в котором, предположительно, находится хостел. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

03:00 В Калининграде прошла церемония вручения медалей «Материнская слава» В Калининграде в рамках регионального форума «Замещающая семья — территория заботы и любви» прошла церемония вручения медалей «Материнская слава», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

03:00 Школьница из Королёва показала аппарат для уборки космического мусора Десятиклассница Мария Лозина из Королёва представила аппарат для уборки космического мусора собственной разработки на всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

03:00 На Балтфлоте проверят готовность к новому учебному году Выездные комиссии проверят готовность соединений и воинских частей Балтийского флота к новому учебному году, который начнётся 1 декабря, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

03:00 Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ В Роспотребнадзоре рассказали об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в связи со стартом акции #СТОПВИЧСПИД Фонда социально-культурных инициатив.

03:00 Водителям в Москве напомнили о начале продаж абонементов на платные парковки Водителям в Москве напомнили о начале продаж абонементов на платные плоскостные парковки со шлагбаумом на декабрь. Старт запланирован на 26 ноября, передают «Известия» со ссылкой на сообщение ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

03:00 Ростовские таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян В Ростове таможенники обнаружили в багажнике автомобиля, следовавшего в Россию со стороны российско-украинской границы, 22 диких обезьяны, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

03:00 Росгвардия поддержала проект об обязанности бойцов представляться Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться перед гражданами, заявил официальный представитель службы Валерий Грибакин.

03:00 Власти Сахалина прокомментировали запуск новой ГРЭС Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе со «Взглядом» прокомментировал запуск новой ГРЭС.

03:00 Футболист «Манчестер Сити» Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий команды Серхио Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы.

03:00 В Москве пройдёт Фестиваль испано- и португалоязычных стран В Библиотеке иностранной литературы 30 ноября пройдёт Фестиваль испано- и португалоязычных стран, сообщает газета «Известия».

03:00 Прокуратура начала проверку после отравления детей под Нижним Новгородом Прокуратура Нижегородской области начала проверку инцидента в средней школе Вадского района, где отравились более 40 детей.

03:00 Предпринимателям Башкирии рассказали подробности о работе на портале поставщиков Для предпринимателей Башкирии провели семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков», сообщает НСН.

03:00 Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

03:00 В Ленинградской области обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны В Кировском районе Ленинградской области поисковики военно-исторического клуба ДОСААФ России «Пулковский рубеж» обнаружили крупное воинское захоронение времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации района.