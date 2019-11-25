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Euronews: в День моржа на Байкале открыли зимний купальный сезон
Любители зимнего плавания отметили День моржа на Байкале открытием нового купального сезона. Хотя температура воды в озере сейчас приближается к нулю, закалённых пловцов это не пугает. По словам участников экстремального заплыва, регулярное купание в ледяной воде только укрепляет их здоровье, передаёт Euronews.

Моржи отмечают День моржа: на Байкале десятки любителей зимнего плавания открыли купальный сезон. Температура воды у берега +3 °C. Впрочем, даже летом озеро редко прогревается выше десяти.

МУЖЧИНА: Если ждать, пока вода потеплеет, ждать сезона, когда можно искупаться… То лучше уж купаться круглый год!

Закалённых пловцов не пугают волны. Врагом моржей считаются тяжёлые и острые льдины. Но знаменитый байкальский лёд появится позже, поэтому ноябрь считается прекрасным сезоном для зимнего плавания.

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Международный День моржа был учреждён Всемирным фондом дикой природы более десяти лет назад. Российские любители зимнего отдыха, которых моржами называют минимум с прошлого века, сочли праздник и своим тоже. В других северных странах экстремалов называют «выдрами», «нерпами», «тюленями» или «белыми медведями».

Дата выхода в эфир 24 ноября 2019 года.

 

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