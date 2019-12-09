SRF: Лукашенко ищет союзников в Европе, чтобы вырваться из «братских объятий» Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет новых партнёров в Европе, чтобы избавиться от российской военной и экономической зависимости, сообщает SRF. Однако пока безуспешно. Тем временем объятия старшего брата становятся всё крепче, отмечает швейцарский телеканал.

Путин назвал сегодняшнюю встречу с Лукашенко исторической. Факт в том, что после развала Советского союза Белоруссия пошла своим путём. В 1991 году страна стала независимым государством. Но в экономическом и военном плане Белоруссия зависит от России. Хотя Лукашенко и любит вести себя как сильный правитель.

Его называют «батькой». Ласковое прозвище приукрашивает автократическое правление Александра Лукашенко. 25 лет он руководит Белоруссией железной рукой, из-за чего страну называют «последней диктатурой в Европе».

Белоруссия находится в центре европейского континента и — в зависимости от взглядов смотрящего — служит шарниром или буфером между Россией и остальной Европой. После развала Советского союза Белоруссия продолжила ориентироваться главным образом на Россию. В 1999 году Лукашенко подписал с бывшим российским президентом Борисом Ельциным Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России. Он предусматривает масштабное слияние двух государств, но пока что остаётся бумажным тигром.

Страны поддерживают тесные экономические связи. Россия — главный закупщик белорусского экспорта. К тому же Белоруссия зависит от субсидируемых поставок нефти и газа из соседней страны. Белоруссия также много зарабатывает на транзитных сборах за трубопровод из России в Европу.

Но нефть нередко становится поводом для конфликтов. На Лукашенко и российского президента Советский союз оказал большое влияние, но они сильно друг другу не доверяют. С помощью нефтяных миллиардов Путин оказывает постоянное давление на Лукашенко.

В последнее время Лукашенко ищет новых партнёров, чтобы избавиться от российской зависимости. Например, в Австрии. Он хочет укрепить отношения с Европой, но пока что безуспешно. Стороны осторожно открываются на встречу друг другу, но это не даёт результатов. Поэтому старший брат обнимает Белоруссию всё крепче.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2019 года.