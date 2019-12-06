Белсат: белоруски «подарили» Путину тыкву как нелюбимому жениху

Минск и Москва готовятся праздновать 20-летие создания Союзного государства — и по этому поводу они усердно работают над дорожными картами по интеграции. Однако не все в Белоруссии это стремление поддерживают, как передаёт «Белсат». Так, представительницы гражданского объединения выкатили к российскому посольству тыкву как символ того, что Россия для них — нежеланный жених.

Бояться не надо — надо принимать мужественные решения! Так высказался сегодня премьер России относительно будущего интеграционного договора. В это же время Лукашенко, который также сегодня много говорил, оставил за собой право выбора: брать на себя или нет ряд интеграционных соглашений. Но глава государства также заверил, что спорных вопросов между Москвой и Минском всё меньше. Продолжит Юлия Тельпук.

МУЖЧИНА: Мы не хотим этого союза с этим никчёмным, не нужным никому женихом!

Девушки из компании «Свежий ветер» прикатили тыкву к воротам посольства России, с которой Белоруссия втягивается в тесный союз.

СЕРГЕЙ БУЛЬБА, общественная компания «Свежий ветер»: Если жених сватается, но девушка не согласна, то девушки выкатывают тыкву. То есть мы показываем, что согласны дружить со всеми, но не хотим жить в чужом доме.

Члены общественной кампании в защиту нашей независимости хотели передать обращение послу.

СЕРГЕЙ БУЛЬБА: Сказали: отправляйте на почту, и всё, других вариантов нет.

В документе написано, что значительная часть положений союзного договора противоречат статье №1 конституции, согласно которой Белоруссия — унитарное государство с собственной внутренней и внешней политикой. Дмитрий Медведев сегодня успокаивал, что и Россия свой суверенитет частично уменьшила, входя в Евразийский союз.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России: Это же произошло и в Европейском союзе, потому что значительная часть вопросов решается в Брюсселе, а не в одной из европейских столиц. Здесь не нужно бояться этого. Здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие наших стран на долгие годы вперёд.

Одно — войти в Евросоюз как одна из 28 экономик. Другое дело — объединиться в союз с одной из самых влиятельных стран мира. Формально Минск и Москва сделали это 20 лет назад, реально — в течение этого года подготовили документы для сближения законодательств по требованию Владимира Путина.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: 7-го мы встретимся с президентом России и посмотрим, что наработали премьер-министры, и примем решение.

…заявил Лукашенко во время выступления в палате представителей. В который раз прозвучало о скидках на энергоносители, компенсациях за налоговый манёвр и про апрельский инцидент.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Даже элементарный вопрос не решён по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем.

К 20-летию Союзного государства, которое будет в субботу, готовили большой пакет: 31 дорожная карта. На стыке месяцев согласованными были только 20. Их подпишут на этой неделе, считает политолог Валерий Карбалевич. Дорабатывать будут стратегические совместные акты — такие как налоговое и таможенное законодательство.

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог: Я считаю, что всё-таки по газу могут договориться. Ведь у России конфликт одновременно и с Украиной, и с Белоруссией по газу. И конфликт с двумя транзитными государствами, через которые идут газ и нефть в Европу, — это плохо.

Как считает эксперт, остальные вопросы решать будут после сочинского саммита в новом году. Чем ближе к 8 декабря, тем чаще руководитель Белоруссии повторяет, что независимость сохраним.

ЖИТЕЛЬ МОГИЛЁВА: Если наш президент говорит о таком, значит, появились какие-то, возможно, даже и большие проблемы.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ МОГИЛЁВА: Как вам сказать… Как простому смертному, этот суверенитет, может, никому и не нужен. Нам бы, как говорится, чтобы лучше жилось, и всё.

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ МОГИЛЁВА: Наверно, стоит какой-то референдум провести, чтобы узнать мнение народа. И потом только принимать решение.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЖИТЕЛЬ МОГИЛЁВА: Есть проблемы, но всё равно всё идёт к всё большему и большему объединению.

Историю двусторонних отношений в научных работах и монографиях выставили на факультете международных отношений БГУ. Один из авторов, Владимир Снапковский, подчеркнул, что большее место в исследованиях занимают проблемы союзных отношений.

Юлия Тельпук, «Белсат».

Дата выхода в эфир 05 декабря 2019 года.