Белсат: «скатываемся в российскую губернию» — белорусы оценили перспективы интеграции с Россией

Россия и Белоруссия договорились об основных условиях интеграции, и до конца года они должны провести встречу на высшем уровне, на которой Путин и Лукашенко обсудят оставшиеся проблемы. Однако журналисты «Белсат» называют эту интеграцию «национальным предательством», а простые белорусы выражают опасения, что их страна вскоре станет российской губернией.

Интеграция или национальное предательство? Президент России Владимир Путин и руководитель Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании общего правительства и парламента так называемого Союзного государства. Об этом рассказал посол Минска в Москве Владимир Семашко. А ранее премьер-министр Белоруссии уверял, что интеграция будет только экономической. Как на наших глазах происходит сдача суверенитета, расскажет Юлия Лобанова.

Обстоятельств, которые содержит 31 дорожная карта об углублённой интеграции Белоруссии и России, общественности не разглашают до сих пор. Важные чиновники длительное время уверяли: беспокоиться не стоит, мол, речь только об интеграции экономической. Однако сегодня посол Белоруссии в России сообщил о других планах в границах Союзного государства.

ВЛАДИМИР СЕМАШКО, посол Белоруссии в России: Переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определёнными полномочиями, когда независимые Россия и Белоруссия отдают наверх определённые ведущие функции с обязательным выполнением.

Итак, в настоящее время речь идёт и о политике – создание общих правительства и парламента, которое планировали ещё по договору 1999 года, подписанному Лукашенко и Ельциным.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ, политолог, Центр европейской трансформации: Посол просто говорит о том, что возможно создание наднациональных органов, которым передаётся часть полномочий правительства Республики Беларусь, и что некоторые решения будут иметь силу и на территории Республики Беларусь.

По словам Андрея Егорова, подписание этого договора означает для Белоруссии фактически сдачу суверенитета страны. А что думают белорусы?

МИНЧАНИН: Мы потихоньку скатываемся в губернию российскую. И это, наверно, просто дело времени.

ВТОРОЙ МИНЧАНИН: Я не думаю, что Лукашенко пойдёт на какие-то серьёзные шаги в этом плане. Я думаю, что если там и будут какие-то решения утверждаться парламентом, то они не будут носить какого-то стратегического характера.

ТРЕТИЙ МИНЧАНИН: Мы два разных суверенных государства. Я не считаю, что это нужно.

Между тем, пока такая договорённость согласно белорусскому законодательству не является возможной, так как противоречит основному закону Беларуси.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ: Когда некие решения союзных органов будут иметь силу на территории Республики Беларусь, то нужны будут изменения в Конституции. Ведь Конституция достаточно ясно очерчивает полномочия, которыми обладают белорусские государственные органы, которые имеют полноту власти на территории Белоруссии.

Основные вопросы углубления интеграции — нефтегазовая, общего налогового кодекса и наднациональных органов власти — ожидают разрешения на высшем уровне. Встретиться руководители России и Белоруссии пообещали до конца этого года.

Первая же реакция на анонсированные переговоры прозвучала уже сегодня: сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал белорусов выразить протест на Октябрьской площади в Минске 7 декабря, за день до указанной даты подписания нового соглашения между Белоруссией и Россией.

Юлия Лобанова, Белсат.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.