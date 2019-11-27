EurActiv: Лукашенко ищет на Западе противовес России

В последнее время белорусский президент Александр Лукашенко ищет в международных отношениях противовес России, которая заботится о том, чтобы Белоруссия осталась в её сфере влияния, пишет EurActiv. Поэтому на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии он ратовал за укрепление и углубление связей Минска с Европой.

Минск заинтересован в том, чтобы выстроить добрососедские отношения с Европейским союзом, в особенности со Стокгольмом и Хельсинки, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии, пишет EurActiv. Лукашенко подчеркнул, что у его страны много общего с государствами Северной Европы, и что он стремится наладить с ними более тесное сотрудничество.

Как отмечает автор статьи, прежде Минск опирался на финансовую поддержку со стороны России, но в последнее время решил укреплять связи с Западом, который прежде его активно критиковал. В свою очередь, США и ЕС частично сняли санкции с Белоруссии.

«Белоруссия заинтересована в том, чтобы развивать отношения с ЕС и извлекать выгоду из европейского опыта, но сначала вы должны подписать соглашения по упрощению визового режима и по выдаче незаконных мигрантов», — приводит издание слова Лукашенко. Как напоминает автор статьи, Совет Евросоюза одобрил соглашение об упрощении процедур при получении шенгенской визы для белорусов, но пока точных дат подписания этого договора нет.

Недавние парламентские выборы в Белоруссии привели к тому, что оппозицию в этой стране больше не видно, ведь она не получила ни одного места в парламенте. И потому западные политики обвиняют Минск в проведении недемократичных выборов. В то же время они согласны, что с Минском нужно вести переговоры.

Лукашенко же оправдывается, что лидеры оппозиции не попали в парламент, потому что люди их не поддерживают. Он считает, что западные лидеры дают деньги белорусской оппозиции, покупают им машины и дома. «Мы всё это видим, а чего не видим — о том нам скажут россияне, особенно, откуда идут эти деньги», — приводит издание слова белорусского лидера.

В последнее время Лукашенко ищет в отношениях противовес России, которая заботится о том, чтобы Белоруссия осталась в её сфере влияния. По словам автора статьи в EurActiv, в отношениях между двумя странами пошла трещина, когда Минск не признал присоединение Крыма к России. Но при этом на встрече с губернатором Калининградской области Лукашенко предложил расширять отношения, которые, по его словам, выходят за рамки сугубо торговых.

«Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: «Я не против», — заявил Лукашенко во время этой встречи в Минске.