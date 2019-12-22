Guardian: для подавления протестов коренного населения полиция Канады планировала использовать снайперов

В распоряжение The Guardian попали документы, свидетельствующие о намерении полиции Канады использовать против протестующих из числа коренного населения снайперов и аресты всех активистов вне зависимости от возраста. Отмечается, что таким образом канадская конная полиция планировала подавить попытки предотвратить строительство газопровода по территории народа ветсуветен в Британской Колумбии.

Полиция Канады была готова открыть огонь по представителям коренного населения, препятствовавшим строительству газопровода на севере Британской Колумбии, передаёт The Guardian со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы, согласно которым для подавления были направлены снайперы.

В преддверие операции по прорыву организованного народом ветсуветен и их сторонниками блокпоста королевская канадская конная полиция дала указания своим офицерам «применять против блокпоста столько насилия, сколько те захотят».

Один из сотрудников правоохранительных органов Канады назвал аресты необходимостью для «стерилизации участка». При этом они должны были распространяться на всех вне зависимости от возраста.

«Никаких исключений, все будут арестованы в зоне действия запрета», — сказано в одном из документов. В другом документе также упоминается возможное задержание детей социальными службами.

Кроме того, полиция закрыла доступ в район проведения операции журналистам, а также позаботилась о том, чтобы спрятать оружие на подходе к блокпосту.

Всё это стало известно изданию из стенограмм заседаний, проходивших перед началом операции, отчёты, составленные после рейда, а также аудио- и видеофайлы.

В одном из документов отмечалось, что в распоряжении представителей коренного населения есть «огнестрельное оружие для охоты». Однако, по данным полицейской разведки, ничто не указывало на то, что они стали бы это оружие использовать.

The Guardian напоминает, что в декабре 2018 годаветсуветен создали контрольно-пропускной пункт для контроля доступа на свою территориюи предотвращению строительства газопровода Coastal GasLink.

7 января офицеры конной полиции, вооружённые штурмовыми винтовками, демонтировали блокпост и арестовали 14 человек.

По словам официального представителя управления группой домов народа ветсуветен Фреды Хусон, королевская канадская конная полиция изначально была создана федеральным правительством для лишения коренных народов их земель.

«Они доказали это своим притеснением моего народа, чтобы поддержать газопровод Coastal GasLink во вторжении на наши территории», — заявила Хусон.

В самих правоохранительных органах отказались комментировать содержание документов, отметив, что они лишь исполняли решение суда в Британской Колумбии, который объявил возведение индейцами блокпостов незаконным. При этом дополнительные полицейские ресурсы были переброшены в район для поддержания спокойствия в непредсказуемой обстановке.

При этом после событий января 2019 года один из отрядов продолжает патрулирование района, пытаясь предотвратить любое сопротивление строительству трубопровода.

Официальный представитель конной полиции отметил, что полицейский отряд будет оставаться на территории «столько, сколько сочтёт необходимым».

Как отмечает The Guardian, подробности подготовки к операции открылись в преддверии вынесения верховным судом провинции Британская Колумбия решения о судебном запрете доступа ветсуветен к местам проведения работ на трубопроводе.

Вожди народа заявляют, что они лишь защищают своё право на защиту себя и будущих поколений от непоправимого вреда, так как трубопровод будет проложен непосредственно по дну реки Морис, на которую полагаются несколько муниципалитетов.