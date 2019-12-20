Le Figaro: малолетних мигрантов обвинили в росте парижской преступности

В 2019 году число преступлений, совершённых в Париже, существенно возросло, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, правоохранительные органы не в состоянии справиться с таким объёмом правонарушений, и показатели раскрываемости преступлений в городе существенно уступают средним по стране. Как подчёркивает газета, немалая часть правонарушений связана с увеличением числа беспризорных несовершеннолетних мигрантов в столице Франции.

«Если послушать прокурора Парижа Реми Эйтса, высокий рост преступности в столице не случаен», — пишет Le Figaro. По словам прокурора, речь идёт об «объективном росте», и «показатели начиная с 1 января не слишком хорошие». На «языке обывателя» это означает, что они откровенно плохие, поясняет газета.

Так, ненасильственные кражи участились с 1 января на 15,7%. Ежедневно в Париже совершается более 430 краж в день в различных формах. Число карманных краж в публичных местах и общественном транспорте за 11 месяцев выросло на 35% (от 23 309 до 31 505 случаев). При этом, как подчёркивает издание, речь идёт только о зарегистрированных полицией инцидентах. Помимо них существует «серая зона» дел, находящихся на руках у комиссаров полиции, и случаев, когда жертва не обращалась к правоохранителям.

Что касается ограблений, их число за 11 месяцев 2019 года выросло на 5,5% после увеличения на 14,4% в 2018 году. В черте города за минувший год их число возросло с 15 810 до 16 679 случаев — в среднем по 50 зарегистрированных случаев в день.

«Ни одна полицейская служба не в состоянии справиться с таким наплывом по части расследований», — замечает le Figaro. По оценкам Счётной палаты, районные службы уголовного розыска находятся в «тревожном положении». В недавнем докладе ведомства о состоянии парижской префектуры полиции утверждается, что раскрываемость дел по всем видам правонарушений в Парижском регионе снизилась с 31,3% в 2012-м до 25,9% в 2018 году.

Эту статистику подтверждают и представители административных судов: «Если в 2012 году раскрывалось около одного дела из трёх, в 2018-м было уже одно из четырёх». По их словам, показатели раскрываемости в Париже «систематически ниже национального уровня». И, по их словам, дело не только в росте количества преступлений, поскольку число задержанных лиц снизилось со 160 020 до 125 919, — что свидетельствует о «меньшей эффективности служб в борьбе с преступностью в целом».

Число насильственных преступлений вызывает не меньшее беспокойство, чем покушения на имущество. В среднем их число за 11 месяцев выросло на 9% и составило более 40 тыс. В среднем ежедневно во французской столице совершалось 120 нападений и покушений.

В свою очередь, прокуратура Парижа осознаёт острую необходимость перемен в организации и стратегии, пишет газета. Так, в отношении карманных краж с января будущего года ведомство намерено создать «особую местную группу по борьбе с преступностью», наподобие той, что два года назад с относительным успехом боролась с проблемой потасовок в городе. В состав такой группы войдут депутаты, полицейские, судьи, представители спецназа и транспортной службы.

Столичный прокурор также намерен «усилить активность» в борьбе с наркоторговлей — ещё одной проблемой города. Более деликатной является ситуация с «миграционным давлением» на город. Так, беспризорные несовершеннолетние мигранты вносят существенный вклад в рост мелких правонарушений — в основном, краж и ограблений. Как отмечает издание, преступность такого рода организована лучше, чем принято полагать. Прокурор Парижа в первую очередь намерен бороться с преступными сетями, занимающимися организацией преступлений такого рода.