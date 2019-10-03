NTD: французские полицейские требуют справедливоcти — работа становится обузой

03:00 «Зенит» поблагодарил Маркизио за его вклад в чемпионство Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на решение итальянского полузащитника Клаудио Маркизио завершить профессиональную карьеру.

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03:00 Россия предложила построить АЭС в Азербайджане Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.

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03:00 Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Композитор Илья Резник и его супруга Ирина прокомментировали инцидент с подростками в московской школе, сообщает Nation News.

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03:00 France Info: напавший на полицейских в Париже был сотрудником полиции Напавший на полицейских в Париже был сотрудником полиции. Об этом сообщает France Info со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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03:00 В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов.

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03:00 СМИ: Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке, после чего мошенница перестала выходить на связь.

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