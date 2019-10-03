NTD: французские полицейские требуют справедливоcти — работа становится обузой

Тысячи французских полицейских впервые за последние 18 лет устроили массовую акцию протеста в центре Парижа. Они недовольны сверхурочной нагрузкой и участившимися нападениями со стороны демонстрантов, а также планами президента Макрона провести пенсионную реформу и ограничить существующие льготы. Для многих работа в полиции теперь становится обузой, передаёт NTD.
Тысячи французских полицейских вышли на «марш гнева» в Париже. Колонна демонстрантов выдвинулась от площади Бастилии и направилась в сторону площади Республики. Это первый протест полиции за последние 18 лет.
Правоохранители выступают против тяжёлых условий труда и негативных настроений в отношении полиции. Их также тревожат случаи самоубийств среди коллег. В этом году счёты с жизнью свело уже 52 офицера.
ТОМА ТУССЕН, представитель полиции Франции:Некоторые люди задумываются, оставаться ли в полиции, поскольку для них эта работа уже стала обузой.
Полицейские недовольны сверхурочной нагрузкой из-за террористической угрозы и протестов «жёлтых жилетов». Они говорят, что их часто атакуют демонстранты, и требуют ужесточить наказание за нападение на полицейских.
Ещё одна причина протеста — грядущая пенсионная реформа Эмманюэля Макрона. Полицейские говорят, что могут потерять свои привилегии. Сейчас тем, у кого большой стаж, каждые пять лет выплачивают специальную премию.
ФРЕДЕРИК ЛАГАШ, представитель полиции Франции: Недопустимо, чтобы мы работали до 65 лет — и до такого возраста бегали за ворами. Мы просим лишь уважения и внимания. И хотим не только слышать обещания, но и видеть конкретные действия.
По данным организаторов протеста, в «марше гнева» участвовали от 15 до 20 тысяч полицейских.
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