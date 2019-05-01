Le Figaro: полиция призывает парижских коммерсантов подготовиться к первомайским погромам

Парижские улицы усиленно готовятся к первомайской демонстрации, которая, как опасается полиция, будет омрачена новыми погромами и актами вандализма, пишет Le Figaro. В частности, полицейские требуют от владельцев магазинов и ресторанов установить дополнительные средства защиты от разрушений и грабежа. Однако, как отмечает издание, у самих коммерсантов эта перспектива не вызывает энтузиазма.

Четыре километра парижских улиц, усеянные магазинами, отделениями банков, и достопримечательностями, готовятся к массовым демонстрациям, которые пройдут в Париже 1 мая, пишет Le Figaro. Владельцы предприятий, расположенных по ходу движения многотысячной демонстрации, ожидают «крайне напряжённого» дня «всеобщей мобилизации», объявленной профсоюзами, которой некоторые намерены воспользоваться для превращения Парижа в «столицу бунта».

Как отмечает издание, «контекст», в котором будет проходить демонстрация, не способствует повышению настроения коммерсантов. «Измученные» многонедельными акциями протеста «жёлтых жилетов», владельцы магазинов теперь получили от префектуры полиции требование «установить средства защиты заведений от разрушений и разграблений», а также освободить террасы. Задача представителей правопорядка ясна — лишить протестующих доступа к любым предметам, которые можно использовать как оружие.

На бульваре Монпарнас управляющие заведений испытывают противоречивые чувства. С одной стороны, они озлоблены на государство, которое «ничего не делает, чтобы их защитить», а также на городские и региональные власти, недостаточно поддерживающие жертв вандализма. Следом идёт страх: «Завтра мы закроемся. Это вопрос жизни или смерти», — подчёркивает управляющая одного из заведений. Кроме того, многие испытывают гнев. «Погромщики приходят, разрушают, но о чём они думают? Они думают, что мы богачи? Что мы зарабатываем целое состояние? Они ничего не знают о нашей жизни», — негодует один из рестораторов, добавляя, что в случае погромов его сотрудники рискуют остаться без работы. «Если я закроюсь на ремонт на три месяца, все останутся у разбитого корыта», — предупреждает предприниматель.

Что касается установки защиты от погромов, здесь мнения также расходятся. Если более обеспеченные — или попросту более обеспокоенные — предприниматели намерены закрыть витрины деревянными досками, другие отказываются это делать, указывая на недостаток средств для усиления защиты и сомневаясь в эффективности этих мер. По их словам, активисты могут запросто оторвать доски и использовать их как оружие. Держательница табачной лавки, к примеру, признаётся, что намерена всего лишь опустить решётку и «скрестить пальцы». При этом, как отмечает владелец ресторана, в случае отсутствия средств защиты страховые компании откажутся возмещать предпринимателям убытки — хотя не все владельцы на сегодняшний день отдают себе в этом отчёт.

В общем и целом, держатели бизнеса рассчитывают укрыться в тени, спрятать ценности и «надеются, что неизбежная волна насилия ударит по другим берегам», отмечает издание. При этом все из опрошенных газетой в той или иной степени испытывают раздражение в отношении неспособности государства сдержать гнев протестующих. «Они заранее знают, что там будут опасные личности, почему они ничего не делают?» — возмущается бармен одного из заведений.

Однако даже больше, чем грядущая демонстрация, коммерсантов волнуют ближайшие месяцы, замечает газета. Многие жалуются, что протесты «жёлтых жилетов» уже стоили им существенной части прибыли, и опасаются, что продолжение субботних акций приведёт к спаду туризма, потере страной привлекательности, а также отъезду самих парижан. «По выходным люди предпочитают уезжать из столицы и делать покупки в другом месте. Я боюсь, что это войдёт в привычку», — объясняет директор одного из заведений. Как сообщает газета, эта тенденция уже подтвердилась в отношении крупных торговых центров, куда покупатели отныне избегают заглядывать по субботам.