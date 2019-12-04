Der Spiegel рассказал, почему немецкие полицейские много стреляют, но редко попадают

Доля попаданий при стрельбе у немецких полицейских составляет около 20%, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, одна из причин такой низкой точности заключается в том, что стрельба по преступникам сильно отличается от стрельбы по мишеням. Ситуацию осложняет недостаток стрельбищ для тренировок, а также нехватка квалифицированных тренеров по стрельбе.

Когда немецким полицейским приходится стрелять, в качестве целей обычно выступают раненые и опасные животные, пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные полицейской статистики. В людей сотрудники органов безопасности стреляют намного реже.

При этом когда дело доходит до применения оружия против людей, то это происходит в ситуациях, угрожающих жизни самих полицейских, что сопровождается сильной нервозностью и крайне низким процентом точности, отмечает издание. «Доля попаданий в реальных операциях составляет около 20 процентов», — сообщает тренер висбаденской полицейской академии Ральф Шмидт. Достоверность этих цифр также подтвердил Ханс-Юрген Маркер, оружейный эксперт немецкого профсоюза полиции.

В 2018 году в ходе спецопераций полицией было застрелено 11 человек, ещё 34 получили ранения. Согласно расследованиям, практически всегда сотрудники правопорядка открывали огонь для самообороны или для предотвращения преступлений. Во многих случаях полицейские производили множество выстрелов ввиду неточности: как отмечает Der Spiegel, земельные министерства внутренних дел далеко не всегда приводят конкретную статистику, сообщая лишь о том, что было произведено «несколько выстрелов».

Издание приводит в пример ряд происшествий: в 2011 году в Менхенгладбахе угонщик открыл огонь по полиции, после чего сотрудники правопорядка совершили 10 выстрелов. В 2010 году полицейские совершили 19 выстрелов по паре преступников, ограбивших банк, а в 2009 году — 16, после того как один мужчина угрожал своим соседям.

Эксперты отмечают, что такие ситуации нельзя сравнить с обстановкой на стрельбище, где процент попаданий полицейских достигает 90%. Единственное что может помочь в данной ситуации, — тренировки. Как отмечает Ральф Шмидт, проблема в том, что качество полицейского образования очень сильно разнится. Ещё одной сложностью является недостаток инфраструктуры — в частности стрельбищ. Кроме того, ощущается нехватка квалифицированных тренеров по стрельбе.