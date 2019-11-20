Welt: убийца сына бывшего президента Германии не состоял на учёте в полиции

Мужчина напал с ножом на врача Фрица фон Вайзеккера прямо во время его выступления на открытой лекции по медицине, сообщает Welt. Убийце попытался помешать полицейский, находившийся на месте как частное лицо, но безуспешно. От полученных тяжёлых ранений сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера скончался на месте, рассказывает немецкий телеканал.

Теперь о событиях в столице, а именно в Берлине. Мы узнаём всё больше подробностей о невероятном преступлении. После убийства сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера удалось установить, что предполагаемому убийце 57 лет.

Однако, по имеющейся информации, он не состоял на учёте полиции. Вчера во время лекции по медицине врач Фриц фон Вайцзеккер получил ножевые ранения. Полицейский в гражданском, который пытался помешать убийце, пострадал во время нападения.

Здесь мы видим, как предполагаемого преступника, совершившего нападение с ножом, выводят из больницы при дворце Шарлоттенбург в Берлине. Часть территории дворца оцеплена. Сотрудники больницы в шоке, в слезах обнимают друг друга.

Вечером во время открытой лекции по медицине мужчина совершенно неожиданно набросился с ножом на выступавшего профессора Фрица фон Вайцзеккера. Врачи скорой помощи и спасатели пытались реанимировать главврача, но безуспешно. Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера умер от тяжёлых ранений.

ДОМИНИК ПРЕТЦ, пожарная охрана Берлина: К сожалению, попытка реанимировать была неудачной. Человек умер на месте. Второго человека, который также получил тяжёлые ранения, увезли в другую больницу на машине скорой помощи и в сопровождении дежурного врача. Там его продолжают лечить.

По имеющейся информации, второй человек — это полицейский, который находился на мероприятии как частное лицо и пытался помочь выступающему.

Ещё ночью глава СвДП (Свободная демократическая партия Германии. — ИноТВ) Кристиан Линднер написал у себя в Twitter: «Сегодня вечером моего друга Фрица фон Вайцзеккера убили ножом в Берлине. Это преданный своей работе врач и прекрасный человек... В очередной раз спрашиваешь себя: «В каком же мире мы живём?».

Его сестра Беатрис фон Вайцзеккер — слева от него на фотографии с похорон их отца — скорбит. «Береги моего брата», — написала она у себя в Instagram (на прикреплённой фотографии изображён крест с распятием. — ИноТВ). Подозреваемому в нападении мужчине 57 лет. В полиции сообщили, что на учёте у них он не состоял. Пока что о нём и его мотивах ничего не известно.

АНЯ ДИРШКЕ, полиция Берлина: Обвиняемый пока что ничего не сказал. Но вскоре комиссия по убийству займётся им и допросит его.

В течение дня будут также допрошены члены семьи Вайцзеккера по поводу того, были ли какие-нибудь свидетельства того, что врачу угрожает опасность.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.