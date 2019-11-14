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112: украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко по состоянию здоровья

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как пишет «112 Украина», в пресс-службе прокуратуры Киевской области сообщили, что Германа освободили от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.
112: украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко по состоянию здоровья
Reuters

Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — сказала Гайовская.

Ранее Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.
 
Также во время заседания 7 августа Шевченковский райсуд Киева избрал так называемому «киллеру Бабченко» Алексею Цымбалюку самую мягкую из возможных мер пресечения — личное обязательство: на время расследования он останется на свободе, сможет выезжать, но должен будет являться на вызовы следователя.
 
Как напоминает украинский канал, 29 мая сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Также были заявления о российском следе. 
 
30 мая глава СБУ Василий Грицак объявил, что смерть журналиста была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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