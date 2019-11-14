112: украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко по состоянию здоровья

Украинский суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как пишет «112 Украина», в пресс-службе прокуратуры Киевской области сообщили, что Германа освободили от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — сказала Гайовская.

Ранее Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также во время заседания 7 августа Шевченковский райсуд Киева избрал так называемому «киллеру Бабченко» Алексею Цымбалюку самую мягкую из возможных мер пресечения — личное обязательство: на время расследования он останется на свободе, сможет выезжать, но должен будет являться на вызовы следователя.

Как напоминает украинский канал, 29 мая сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Также были заявления о российском следе.

30 мая глава СБУ Василий Грицак объявил, что смерть журналиста была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.