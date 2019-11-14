112: украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко по состоянию здоровья

Украинский суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как пишет «112 Украина», в пресс-службе прокуратуры Киевской области сообщили, что Германа освободили от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.
Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы Бориса Германа, осуждённого за попытку организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — сказала Гайовская.
Ранее Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Также во время заседания 7 августа Шевченковский райсуд Киева избрал так называемому «киллеру Бабченко» Алексею Цымбалюку самую мягкую из возможных мер пресечения — личное обязательство: на время расследования он останется на свободе, сможет выезжать, но должен будет являться на вызовы следователя.
Как напоминает украинский канал, 29 мая сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Также были заявления о российском следе.
30 мая глава СБУ Василий Грицак объявил, что смерть журналиста была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Об этом RT сообщил представитель семьи потерпевших.
Соединённые Штаты готовы использовать «весь спектр военных возможностей» для защиты Южной Кореи в случае военного конфликта, говорится в совместном заявлении председателей объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи и США Пак Хан Ги и Марка Милли.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что для того, чтобы составить конкуренцию Александре Трусовой на этапе Гран-при в Москве, Евгении Медведевой необходимо выступить максимально чисто.
Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган «передал через третью страну желание, чтобы обе стороны — КНДР и США — снова встретились в декабре и провели переговоры».
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление украинского министра обороны Андрея Загороднюка о том, что у Украины с Россией не должно быть финансово-экономических отношений.
Официальный сайт УЕФА в преддверии заключительных матчей группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 выделил главных действующих лиц среди команд, которые уже квалифицировались на турнир.
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и странам СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский оценил вклад чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что физическое состояние Даниила Медведева может стать проблемой для национальной команды в преддверии старта финальной части Кубка Дэвиса.
Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьёва является примером преследования неугодных Киеву журналистов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.