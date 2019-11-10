Le Parisien: Институт племянницы Ле Пен исключил российского доцента-убийцу из учёного совета

Арестованный по делу об убийстве своей бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов известен во Франции как автор работ о Наполеоне, консультант исторических фильмов и кавалер Ордена почётного легиона, пишет Le Parisien. Как сообщает издание, до недавнего времени он также был членом учёного совета Института общественных, экономических и политических наук, основанного племянницей марин Ле Пен Марион Марешаль, однако был лишён членства после известия о преступлении.

Арестованный по делу об убийстве своей бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов известен во Франции как автор работ о Наполеоне, консультант исторических фильмов и кавалер Ордена почётного легиона, пишет Le Parisien. Как сообщает издание, до недавнего времени он также был членом учёного совета Института общественных, экономических и политических наук, основанного племянницей марин Ле Пен Марион Марешаль, однако был лишён членства после известия о преступлении.

Известный российский историк, специалист по Наполеону и кавалер Ордена почётного легиона Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 24-летней девушки, передаёт Le Parisien. По сообщениям полиции и российских СМИ, доцент Санкт-Петербургского университета были извлечён в субботу из реки Мойка в состоянии алкогольного опьянения с рюкзаком, котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, мужчина упал в воду в попытке утопить следы преступления.

Позднее полиция обнаружила дома обезглавленное тело бывшей студентки и соавтора многих его работ Соколова Анастасии Ещенко в квартире задержанного. Сообщается, что историк признал вину.

Как напоминает издание, кавалер Ордена почётного легиона Соколов известен во Франции как консультант исторических фильмов и автор множества книг, посвящённых Наполеону. Помимо этого доцент СПбГУ был членом учёного совета Института общественных, экономических и политических наук — учебного заведения в Леоне, основанного политиком и племянницей Марин Ле Пен Марион Марешаль. После случившегося, однако, учреждение опубликовало пресс-релиз с информацией об исключении Соколова. Его фото также было удалено с интернет-сайта института.

[Communiqué de presse] Oleg Sokolov n’est plus membre du conseil scientifique. pic.twitter.com/S2Pr8Dz84w — ISSEP (@ISSEP_Lyon) November 9, 2019

«Из материалов прессы мы с ужасом узнали о жестоком преступлении, виновником которого, как утверждается, стал Олег Соклов… Мы немедленно прекращаем его полномочия в качестве члена учёного совета и выражаем наши искренние соболезнования и поддержку семье жертвы», — говорится в документе.

Что касается Ордена почётного легиона, которым Соколов был награждён в 2003 году, решение о его отзыве или сохранении остаётся за Елисейским дворцом, отмечает газета.