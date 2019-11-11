Обозреватель: на Украине застрелили адвоката подозреваемых по делу Вороненкова

На Украине убили адвоката, который защищал подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Как пишет «Обозреватель», инцидент случился во время охоты, где между егерями и охотниками произошёл конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие.

В Житомирской области Украины убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Как передаёт «Обозреватель», пресс-служба областной полиции сообщила, что в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

«Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также ещё один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжёлым огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали дело по статьям «Покушение на преступление», «Умышленное убийство» и «Незаконное обращение с оружием».