Euronews: слушания по делу Винника завершились — судьба россиянина в руках греческого суда

Защита Александра Винника, который с лета 2017 года находится под арестом в Греции, потребовала освободить его, поскольку по греческим законам уголовное преследование при отсутствии пострадавших невозможно. Слушания по делу Винника в Греции завершены, однако суд ещё должен принять окончательное решение о судьбе россиянина, экстрадиции которого требуют США, Франция и Россия, передаёт Euronews.

В Греции завершились слушания по делу россиянина Александра Винника, выдачи которого требует Вашингтон, обвиняя его в создании без лицензии властей США биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. Винник своей вины не признаёт.



АЛЕКСАНДР ВИННИК, подсудимый: Я хочу всем пожелать любви в первую очередь, веры в Бога. Я считаю, что закон Российской Федерации должен разбираться, виновен я или не виновен, — а не та страна, в которой я не совершал никаких преступлений, даже на бумаге. Я не боюсь ничего, потому что я в Бога верю. Я доверяю Богу в первую очередь. В законы я, конечно, верю. Но больше всего я верю в закон милосердия.



Адвокат Зои Константопулу заявила, что по греческим законам уголовное преследование в условиях отсутствия пострадавших и претензий с их стороны невозможно — а значит, состава преступления в действиях Винника нет и он не может быть выдан в Америку. Она обвинила власти Греции в нарушении конституционного права на защиту.



ЗОИ КОНСТАНТОПУЛУ, адвокат: Дело Александра Винника — это всё более серьёзное нарушение прав человека и международного права. Александра держали под стражей 27 месяцев без суда и обвинительного приговора. Мы просим освободить его. Он не совершил никакого преступления, а лишь способствовал экономической свободе всех народов.



Два года назад Александр Винник был арестован в Греции по запросу США. Его экстрадиции требуют также Франция и Россия.



Дата выхода в эфир 06 ноября 2019 года.