Euronews: слушания по делу Винника завершились — судьба россиянина в руках греческого суда

Защита Александра Винника, который с лета 2017 года находится под арестом в Греции, потребовала освободить его, поскольку по греческим законам уголовное преследование при отсутствии пострадавших невозможно. Слушания по делу Винника в Греции завершены, однако суд ещё должен принять окончательное решение о судьбе россиянина, экстрадиции которого требуют США, Франция и Россия, передаёт Euronews.
В Греции завершились слушания по делу россиянина Александра Винника, выдачи которого требует Вашингтон, обвиняя его в создании без лицензии властей США биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. Винник своей вины не признаёт.
АЛЕКСАНДР ВИННИК, подсудимый:Я хочу всем пожелать любви в первую очередь, веры в Бога. Я считаю, что закон Российской Федерации должен разбираться, виновен я или не виновен, — а не та страна, в которой я не совершал никаких преступлений, даже на бумаге. Я не боюсь ничего, потому что я в Бога верю. Я доверяю Богу в первую очередь. В законы я, конечно, верю. Но больше всего я верю в закон милосердия.
Адвокат Зои Константопулу заявила, что по греческим законам уголовное преследование в условиях отсутствия пострадавших и претензий с их стороны невозможно — а значит, состава преступления в действиях Винника нет и он не может быть выдан в Америку. Она обвинила власти Греции в нарушении конституционного права на защиту.
ЗОИ КОНСТАНТОПУЛУ, адвокат: Дело Александра Винника — это всё более серьёзное нарушение прав человека и международного права. Александра держали под стражей 27 месяцев без суда и обвинительного приговора. Мы просим освободить его. Он не совершил никакого преступления, а лишь способствовал экономической свободе всех народов.
Два года назад Александр Винник был арестован в Греции по запросу США. Его экстрадиции требуют также Франция и Россия.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон 13 ноября поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей F-35.
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist призвал отказаться от взгляда на Россию как на «первоначального врага» НАТО и переосмыслить стратегические отношения с Москвой ради общих интересов и безопасности Европы.
Стоимость билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться от 2966 рублей, а из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался за очень серьёзные санкции для российского спорта, если будут доказаны манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз» перенесён на вторую половину января 2020 года в связи с необходимостью дополнительного испытания аппаратов, сообщили в компании.
Первые результаты проверки компанией «АльфаСтрахование» утечки персональных данных клиентов свидетельствуют, что кража произошла не из корпоративной системы, заявил гендиректор страховой группы Владимир Скворцов.
В двусторонних отношениях Греции и России открывается новая глава на основе откровенного диалога и равноправия, заявил официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас по итогам визита министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса в Москву.
Продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября, сообщает оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс». Первые пассажирские поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что была шокирована высказыванием экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова о том, что в определённых обстоятельствах к женщинам допустимо применять физическую силу.
Объём мирового долга достиг рекордного значения в $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП. Об этом на открытии XX конференции имени Жака Полака заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Бывший директор департамента Минкультуры России Борис Мазо, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве, доставлен на допрос в Австрии. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка.
Пилот пассажирского самолёта Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», который во время полёта по маршруту Якутск — Саккырыр передал управление воздушным судном посторонней девушке, отстранён от работы до завершения расследования.
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что к России могут быть применены самые серьёзные санкции, если информация о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории будет подтверждена.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвала эти «золотые слова» президента правдивыми и отражающими суть.
Специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» инициативу Минстроя ремонтировать за счёт граждан ветхое жильё до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.