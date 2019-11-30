Independent: теракт на Лондонском мосту ставит перед британскими спецслужбами неудобные вопросы

За считанные недели до пятничного теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека, британские спецслужбы приняли решение снизить уровень террористической угрозы — что вызывает определённые вопросы, пишет The Independent. Как отмечает портал, незадолго до теракта британские власти отметили «позитивную динамику в уменьшении террористической угрозы».

Британские спецслужбы столкнулись с вопросами касательно их решения снизить уровень террористической угрозы в Великобритании буквально за несколько недель до недавнего теракта на Лондонском мосту, пишет The Independent.

Пятничное нападение, которое привело к смерти двух человек, пошатнуло возникшее было чувство безопасности, вызванное тем, что терактов на британской земле не наблюдалось уже 2 года. 4 ноября Объединённый аналитический центр по терроризму объявил, что национальный уровень террористической угрозы снизился с серьёзного до существенного, что означало уменьшение риска атак подобного рода.

Такое заявление вызвало удивление, так как именно в то время многие опасались проведения новых терактов в отместку за ликвидацию лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Однако глава антитеррористического ведомства Великобритании сообщил, что это изменение оценки «отражает позитивную динамику уменьшения террористической угрозы».

Заместитель комиссара Нейл Басу отметил по этому поводу следующее: «Полицейские продолжат следить за уровнем угрозы на местах и будут реагировать соответственно».

Однако три недели спустя Басу, стоя на фоне Скотланд-Ярда, подтвердил, что нападение на Лондонском мосту — это теракт.

В ближайшие дни станет известно о том, знали ли спецслужбы об этом мужчине, как это было в случае с террористами, организовавшими теракты 2017 года. Именно тогда произошла ещё одна атака на Лондонском мосту, в ходе которой преступники использовали ножи и имели на себе фальшивые пояса смертника.

Несмотря на то, что те террористы уже попадали в поле зрения МИ-5, спецслужбы не заметили никакой подготовки к теракту, в то время как предупреждения о том, что Лондонский мост уязвим для подобных атак, были проигнорированы.

После расследования смертей жертв и преступников, главный коронер Англии и Уэльса Марк Лукрафт призвал МИ-5, контртеррористическую полицию, правительство и другие власти предпринять «меры, чтобы предотвратить смерти в будущем». Кроме того, он попросил МИ-5 изменить подход к характеристике «потенциальный террорист-одиночка» — именно так спецслужба классифицировала Хурама Батта, стоящего за атакой 2017 года. Тогда в ведомстве пришли к выводу, что он обладает «слабым потенциалом» для проведения подобной акции.

Если преступник, совершивший теракт в эту пятницу, также попадал в поле зрения спецслужб, вполне вероятно, что ситуация с ним сложилась похожим образом, полагает The Independent.

Полиция пыталась объяснить свои предыдущие неудачи в предотвращении атак террористов-одиночек, указывая на резкую смену в методологии преступников, вызванную призывами ИГ к совершению тотальных и нетехнологичных зверств по всему миру. В результате подготовка терактов значительно ускорилась, а сами террористы отказались от бомб, сделав ставку на холодное оружие и транспортные средства, действуя без какой-либо связи с существующими преступными сетями.

В 2018 году Басу отметил, что «планка для совершения терактов снизилась». Тем не менее затем он добавил следующее: «Мне кажется, что нам удалось вновь поднять эту планку, и я настроен оптимистично». На начало ноября его подчинённые по-прежнему занимались 800 делами, связанными с терроризмом. С марта 2017 года им удалось предотвратить 24 акции — 16 из были исламистскими, а 8 — организованы правыми группами. Тем не менее, складывалось ощущение, что рано или поздно террористам всё же удастся добить своего.

«Атаки всё же могут произойти; мы видели, с какой скоростью люди радикализируются, с какой скоростью планируют и с какой скоростью они совершают преступления, — признал однажды Басу. — И дело в том, что эти акции становится сложнее предотвратить».

«Однако это признание вряд ли утешит жертв пятничной атаки, их близких, а также лондонцев, наблюдающих за тем, как их родной город подвергся пятой атаке за менее чем три года», — подытоживает The Independent.