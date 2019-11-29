CNN: Скотленд-Ярд будет расследовать инцидент на Лондонском мосту как теракт

Нападение, произошедшее в пятницу 29 ноября на Лондонском мосту, было признано терактом, сообщил журналистам представитель Скотленд-Ярда Нил Басу. По словам Басу, в ходе нападения погиб только подозреваемый, но несколько человек получили ножевые ранения. Как передаёт CNN, чиновник также подчеркнул, что расследованием нападения будет заниматься Контртеррористическое командование Скотленд-Ярда.

НИЛ БАСУ, помощник комиссара, Служба столичной полиции Лондона: Сегодня в пятницу, 29 ноября, в полицию поступил вызов из-за нападения с применением холодного оружия в районе Лондонского моста по почтовому индексу EC1. На вызов отреагировали экстренные службы, в том числе и сотрудники полицейской службы Лондонского Сити, а также Службы столичной полиции.

Вооружённые специальные сотрудники полиции Сити открыли огонь по подозреваемому, и я могу подтвердить, что этот подозреваемый скончался на месте. В ходе инцидента получили ранения несколько человек; как только к нам поступит актуальная информация об их состоянии, мы её огласим. Глубоко сочувствуем всем, кто оказался вовлечён в инцидент, и сейчас с тревогой ожидает информации о близких — как только мы получим эту информацию, мы её до вас донесём.

Как и следовало ожидать, в связи с характером данного инцидента, мы реагировали на него как на преступление, связанное с терроризмом. Теперь я могу подтвердить, что преступление официально признали террористическим. Мы продолжаем реагировать, проводя совместную работу с полицией Сити.

Расследование дела теперь ведут сотрудники Контртеррористического командования Скотленд-Ярда, но я должен подчеркнуть, что мы не установили окончательно мотивы преступника, и строить по их поводу догадки в настоящий момент будет неуместно.

В связи с сообщениями о том, что подозреваемый мог иметь при себе взрывное устройство, на место также прибыли специальные сотрудники, и была оцеплена большая зона, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью населения. Вместе с тем, я могу теперь подтвердить, что мы пришли к выводу, что предмет, прикреплённый к телу подозреваемого — это муляж взрывного устройства.

Сотрудники продолжают тщательно обыскивать район, дабы удостовериться в том, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Упомянутое оцепление обширного района будет оставаться в силе достаточно долгий период, и я прошу граждан по возможности и дальше обходить место преступления стороной. Главным приоритетом для нас, разумеется, является безопасность граждан. Мы увеличим штат патрульных полицейских как в Сити, так и по всему Лондону.

Всех, кто располагает информацией об инциденте, либо сумел снять происходящее на фото или видео, и может передать их нашим следователям, я бы хотел попросить сделать это через веб-сайт ukpoliceimageappeal.co.uk. Я также хотел бы попросить граждан сохранять бдительность и о любых возможных опасениях сообщать полицейским.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.