Le Figaro: теракт в парижской полиции показал глубину проникновения радикального ислама во французский госаппарат

Убийство четырёх полицейских в здании префектуры полиции Парижа собственным коллегой, увлёкшимся радикальным исламизмом, заставило многих усомниться в способности властей отслеживать радикализацию настроений сотрудников госучреждений, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, произошедшее демонстрирует, что «яд радикального ислама» уже проник в самое сердце французского государственного аппарата.

«Террористический акт, совершённый чиновником с допуском к секретной оборонной информации» — этих слов, по мнению Le Figaro достаточно для описания «катаклизма», спровоцированного «беспрецедентным» в истории исламского терроризма актом, когда сотрудник разведывательного управления префектуры полиции Парижа Микаэль Арпон напал с ножом на своих коллег, убив четырёх из них.

Происшествие послужило поводом для двойной проверки разведслужб Франции, которая должна внимательно изучить упущения в оценке радикальности настроений Арпона, а также процессы обнаружения радикальных элементов внутри служб в целом.

В понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер признал, что нападение в префектуре полиции выявило «сбои в работе государства», однако отказался называть случившееся «государственным скандалом». Он также добавил что не считает себя лично ответственным за теракт и его отставка, таким образом, «не стоит на повестке дня».

В субботу прокурор Франции по антитеррористическим делам Жан-Франсуа Рикар рассказал о «контексте скрытой радикализации» Арпона, включавшем одобрение определённых насильственных действий, совершённых на религиозной почве, желание не иметь впредь определённых контактов с женщинами, оправдание теракта, совершённого в 2015 году в редакции журнала «Шарли Эбдо» и отказ от одежды западного образца в пользу традиционных одеяний для похода в мечеть. По словам близкого к следствию источника, об изменениях, происходивших с Арпоном с 2015 года, рассказал его коллега, добавив, что в последние четыре года будущий террорист имел ряд инцидентов, привлекавших внимание сотрудников ведомства и вызывавших их беспокойство.

Эти сообщения вызывают ещё большее беспокойство, если учесть, что как IT-специалист Арпон имел доступ к большому числу секретных данных. Преступника описывают как «неустойчивого» интроверта, страдавшего от комплекса неполноценности и плохого самочувствия, связанного с его недугом и профессиональной деятельностью. «Как объяснить тот факт, что этот человек, увлёкшийся радикальным исламом и страдавший от психологических проблем, смог укрыться от наблюдения?», — задаётся вопросом автор статьи.

Глава МВД Кристоф Кастанер и его заместитель Лоран Нуньез подчеркнули, что в личном деле нападавшего ничто не указывало на какого-либо рода радикализацию. При этом они подтвердили, что в 2015 году коллеги Арпона сигнализировали о его речах в поддержку теракта в «Шарли Эбдо». Переговорив с референтом по радикализации, они отказались оформлять свои заявления в письменном виде, а месяцем позднее референту было доложено, что проблема была решена «внутри коллектива».

По словам министра внутренних дел, «все знали, что он был сторонником мусульманской веры, но никто не думал, что это тревожный элемент, что из-за этого его можно счесть террористом».

При этом общественная полемика вокруг происшествия усиливается за счёт слухов о попытке полиции скрыть террористический след в деле. По словам близкого к следствию источника, в пятницу, несмотря на появление доказательств связей преступника с салафитами, власти продолжали отдавать предпочтение теории о психической неуравновешенности Арпона. «Манипуляция или осторожность?», — интересуется автор статьи.

«Помимо упущений, полемики и политического расчёта, оычных в такого рода делах, теракт 3 октября обнажает куда более жуткую реальность: после терактов 2018 года, совершённых радикальными элементами, стоящими на учёте, атаки в Леоне, исполнитель которой был никому неизвестен, парижский теракт попросту демонстрирует, что яд радикального ислама проник в самое сердце государственного аппарата», — констатирует издание.