Le Figaro: «не фотографировать при исполнении» — во Франции предложили способ борьбы с ненавистью к полицейским

Французский сенатор Жан-Пьер Гранд предложил ввести ответственность за сьёмку и распространение фото и видео, демонстрирующих полицейских за работой, сообщает Le Figaro. Как заметил Гранд, демонстрация видеороликов с участием сил правопорядка часто вызывает агрессию протестующих и приводит к нападениям. Впрочем, по словам издания, предложение сенатора понравилось не всем.

Французский сенатор от департамента Эро Жан-Пьер Гранд призвал сказать стоп ненависти к силам правопорядка. С этой целью он внёс поправку в законопроект о борьбе с ненавистью в интернете, предусматривающую штраф в размере €15 тыс. за съёмку и распространение фото- и видеозаписей с участием сотрудников национальной полиции, военных и таможенных служащих во время исполнения обязанностей.

Как отмечает издание, для Гранда, ранее занимавшего пост мэра коммуны Кастельно-Ле-Лез, внесение поправок — привычное дело: с 2014 года он предложил 107 корректив к законам, в том числе к закону 1881 года о свободе печати.

«Силы правопорядка всё чаще становятся жертвами ненависти в интернете, и это сопровождается раскрытием как их личности, так и личности их партнёров. Всё это неприемлемо, — с возмущением заявил сенатор в интервью Le Figaro. — Мы приходим к ситуации, когда демонстрантам хочется убивать полицейских. Когда они бросают в них двухкилограммовыми камнями, нападают на них с железными прутьями, это попытка убийства».

Как напоминает газета, сегодня сьёмка сил правопорядка разрешена законом, и сотрудники национальной полиции не имеют права запрещать её. Этому правилу не подчиняются только сотрудники определённых специальных подразделений.

Тем временем, предложение сенатора вызвало неоднозначную реакцию во французском обществе, отмечает Le Figaro. Многие журналисты раскритиковали инициативу, а сенатор от Социалистической партии Жером Дюран предупредил, что запрет на сьёмку в конечном итоге приведёт к потере свидетельств недобросовестной работы полицейских.

Что касается самих представителей правоохранительных органов, они также разошлись во мнениях относительно поправки. Генеральный секретарь профсоюза полицейских CFDT Дени Жакоб считает, что запрещать распространять видео, демонстрирующие полицейских и госслужащих за работой, не нужно, однако стоит размывать изображение лиц представителей сил правопорядка.

Жан-Пьер Гранд, обеспокоенный тем, что его поправку могут не принять, согласен, что одним из вариантов решения может стать анонимность. «Всё, чего я хочу, это защиты для тех, кто защищает республику», — заметил сенатор.