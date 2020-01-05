Der Standard: новый российско-украинский договор о транзите газа стал облегчением для Европы

В ЕС новое российско-украинское соглашение о газе было встречено единодушной радостью, пишет Der Standard. Европейцы опасались новой «газовой войны» как в 2009 году, однако теперь такой сценарий отложен минимум на 5 лет. Издание отмечает, что итоговый договор приемлем и для самой России, пусть она и рассчитывала урезать значительную часть своих транзитных расходов.
В конце 2019 года Россия и Украина после переговоров, которые длились больше года, всё же сумели договориться о продлении договора о транзите газа, напоминает Der Standard. Новое соглашение было заключено сроком на 5 лет: согласно его условиям, в нынешнем году «Газпром» обязуется поставить через Украину 65 млрд кубометров газа, а до 2024 года поставлять минимум 40 млрд кубометров в год.
Издание отмечает, что новые объёмы транзита заметно меньше: раньше Россия поставляла через Украину 90 млрд кубометров газа. Кроме того, срок действия договора в два раза короче, чем того хотели в Киеве. Тем не менее итоговые договорённости оказались намного значительнее изначального предложения Москвы: ещё в ноябре Россия настаивала на договоре сроком в один год и нефиксированных объёмах поставок газа. При этом глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев отметил, что «не воодушевлён» новым договором, однако это был «необходимый компромисс».
Что касается ЕС, то там, напротив, царила единодушная радость, пишет Der Standard. «Это прекрасный день для европейской энергобезопасности», — заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марос Сефкович. Издание отмечает, что европейцы опасались повторения сценария 2009 года, когда Россия и Украина не могли договориться о транзите и «Газпром» на какое-то время прекратил поставки. Теперь эта угроза отложена минимум на 5 лет.
Теперь у ЕС появилась возможность для рационального планирования: к 2024 году должен быть уже готов «Северный поток — 2», а «Турецкий поток» будет продлён дальше в Европу. Одновременно с этим, ожидается, что европейский спрос на газ вырастет: потребление энергии в Европе каждый год растёт, а её собственные источники голубого топлива иссякают.
Также, издание отмечает, что и сама Россия заинтересована в устойчивом планировании, несмотря на её желание сэкономить транзитные взносы. Экспортные доходы от поставок газа играют для Москвы большую роль.
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