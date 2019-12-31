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Die Zeit: благодаря соглашению между Москвой и Киевом перебои с газом Европе больше не грозят

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Россия и Украина всё же пришли к соглашению о транзите газа на ближайшие пять лет, сообщает Die Zeit. После многодневных переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новый договор и тем самым гарантировали газовое обеспечение Европы и в первую очередь Германии, отмечает немецкое издание.
Die Zeit: благодаря соглашению между Москвой и Киевом перебои с газом Европе больше не грозят
Reuters

Москва и Киев всё же подписали новый договор о транзите газа через территорию Украины, сообщает Die Zeit.

После многодневных переговоров представители российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» пришли к соглашению и тем самым «гарантировали на пять лет газовое обеспечение сразу нескольких стран ЕС», отмечает немецкая газета.

В частности, благодаря подписанию нового договора о транзите газа через Украину также «удалось избежать перебоев в энергообеспечении нескольких европейских стран этой зимой», добавляет издание.

Ведь действующее соглашение между Москвой и Киевом истекло бы с наступлением 2020 года, поясняет Die Zeit.

Подписанный договор, продолжает немецкая газета, это первое соглашение между Российской Федерацией и Украиной за более чем пять лет.

«Транзит газа продолжится в ближайшие пять лет и гарантирует газовое обеспечение Европы и в первую очередь Германии», — уточняет издание.

Впрочем, в будущем в Европу через Украину потечёт значительно меньше российского газа, а это означает, что в следующие годы в украинскую казну поступит меньше средств от транзита голубого топлива, вносит ясность Die Zeit.

«В 2020 году вместо ежегодных 90 миллиардов кубических метров в Европу через Украину поступят только 65 миллиардов кубических метров российского газа. С 2021 по 2024 годы запланирован ежегодный транзит в объёме 40 миллиардов кубических метров. За время действия договора Украина получит минимум семь миллиардов долларов, и от этих денег она зависит», — подчёркивает немецкое издание.

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