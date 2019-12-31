Die Zeit: благодаря соглашению между Москвой и Киевом перебои с газом Европе больше не грозят

03:00
Харитонов: если бы не Фёдор, Александр Емельяненко сидел бы до сих пор
Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился своим мнением о конфликте между братьями Фёдором и Александром Емельяненко.
03:00
МВД сообщило о троих раненных при нападении на пост ДПС в Ингушетии
Три сотрудника полиции пострадали при нападении неизвестных на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
03:00
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
03:00
Сборная России вышла в четвертьфинал МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею крупно обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.
03:00
Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини
Фанаты шотландского «Селтика» вступили в пикировку с внучкой бывшего фашистского лидера Италии Бенито Муссолини.
03:00
Сборная России разгромила команду Германии на МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец.
03:00
Сборная России пропустила первую шайбу в матче с Германией на МЧМ по хоккею
Сборная России позволила национальной команде Германии отыграть одну шайбу в заключительном матче групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
03:00
Полицейский погиб при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии
Полицейский погиб при нападении неизвестных на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, один из нападавших ликвидирован. Об этом сообщил журналистам сотрудник правоохранительных органов.
03:00
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»
10-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг стала победительницей 10-километровой гонки в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
03:00
Захарова назвала самое тяжёлое и радостное событие 2019 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжёлым и радостным моментом 2019 года.
03:00
Сборная России по хоккею забросила шестую шайбу в ворота Германии в матче МЧМ
Сборная России по хоккею в шестой раз отправила шайбу в ворота национальной команды Германии в матче молодёжного чемпионата мира в Чехии.
03:00
Акция «Ёлочный круговорот» начнётся 5 января в Москве
Акцию «Ёлочный круговорот» запустят в Москве 5 января, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
03:00
Власти Подмосковья поздравили жителей региона с Новым годом
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Новым годом, сообщает телеканал «360».
03:00
Эксперт оценил перспективы российской экономики в 2020 году
Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.
03:00
Освобождённые экс-беркутовцы намерены доказывать в суде свою невиновность
Переданные самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР) в рамках обмена пленными бывшие сотрудники украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин заявили RT, что намерены доказывать в суде свою невиновность.
03:00
Сборная России по хоккею крупно обыгрывает Германию после двух периодов в матче МЧМ
После двух периодов сборная России по хоккею уверенно ведёт в счёте в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
Сборная России по хоккею забросила пятую шайбу в ворота Германии на МЧМ
Сборная России по хоккею в пятый раз поразила ворота национальной команды Германии в матче молодёжного чемпионата мира в Чехии.
03:00
Белорусский БАТЭ сменил главного тренера
37-летний Кирилл Альшевский назначен новым главным тренером белорусского БАТЭ.
03:00
Сборная России по хоккею во второй раз забросила в большинстве на МЧМ в Чехии
Сборная России по хоккею реализовала численное преимущество в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
Отец Нурмагомедова: реванш с Макгрегором нужен ненавистникам Хабиба
Тренер по ММА Абдулманап Нурмагомедов объяснил необходимость проведения его сыном, чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
03:00
Эксперт назвал популярные у россиян страны зимнего отдыха
Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылёв в беседе с радио Sputnik назвал популярные у россиян страны зимнего отдыха.
03:00
Посольство США в Киеве приветствует соглашение России и Украины по газу
Посольство США на Украине поприветствовало подписание соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию.
03:00
Сборная России по хоккею впервые реализовала большинство на МЧМ в Чехии
Сборная России по хоккею воспользовалась численным преимуществом в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
В Хабаровске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода
В Хабаровске вынесли приговор водителю, который скрылся после того, как насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональную прокуратуру.
03:00
Эксперт оценил санкции США против «Северного потока — 2»
Директор Германо-российского форума политолог Александр Рар в беседе с «Парламентской газетой» оценил санкции США против «Северного потока — 2».
03:00
В Ставропольском крае завели дело по факту обнаружения новорождённого за гаражом
Житель Михайловска обнаружил у себя за гаражом новорождённого, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
03:00
Путин и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
03:00
В Госдуме прокомментировали предложение ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение ввести презумпцию согласия на посмертное донорство.
03:00
Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
03:00
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
03:00
Глушаков: пошёл этот 2019 год в баню
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поздравил болельщиков с Новым годом.
03:00
Сборная России по хоккею ведёт у команды Германии после первого периода в матче МЧМ
После первого периода сборная России по хоккею обыгрывает национальную команду Германии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии.
03:00
Трамп оценил передачу информации о планируемых в России терактах
Американский лидер Дональд Трамп назвал отличным взаимодействием передачу информации американскими спецслужбами российской стороне о готовившихся в Санкт-Петербурге терактах.
03:00
Канада выиграла Кубок Шпенглера в швейцарском Давосе
Сборная Канады по хоккею стала обладателем Кубка Шпенглера.
03:00
Сборная России по хоккею удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ
Сборная России по хоккею забросила вторую шайбу в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
Сборная России по хоккею в 15-й раз подряд не смогла реализовать большинство на МЧМ
Сборная России по хоккею в 15-й раз подряд не смогла воспользоваться численным преимуществом на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
Эксперт оценил перспективы ставок по потребкредитам в 2020 году
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональный главк МЧС.
03:00
В Московском зоопарке родились более тысячи детёнышей за год
В Московском зоопарке родились более тысячи детёнышей за 2019 год, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Эксперт оценил сотрудничество России и Африки
Политолог и общественный деятель Иван Аркатов в беседе с Inforeactor оценил сотрудничество России и Африки.
03:00
Власти ЯНАО поздравили жителей региона с Новым годом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Новым годом, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт правительства ЯНАО.
03:00
В Подмосковье построили 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов за год
В Московской области построили 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов за 2019 год, сообщает kp.ru.
03:00
Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа.
03:00
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ
Сборная России по хоккею вышла вперёд в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
03:00
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в Польше Джорджетты Мосбахер о начале Второй мировой войны.
03:00
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
03:00
Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у американского посольства в Ираке. Об этом он написал в Twitter.
03:00
Геннадий Малахов напомнил об умеренности при праздновании Нового года
Экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.
03:00
Венгер одержал наибольшее количество побед в уходящем десятилетии среди всех тренеров АПЛ
Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в уходящем десятилетии набрал наибольшее количество очков и одержал больше побед, чем его коллеги.
03:00
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства.