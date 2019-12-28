1+1: «большая победа» — Зеленский прокомментировал выплату «Газпромом» $2,9 млрд

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Junge Welt: на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию junge Welt
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Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Ольга Булгакова сменила Евгения Гребенкина на посту старшего тренера женской национальной команды.
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В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
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СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин»
Стали известны подробности трансфера нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в казанский «Рубин».
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В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.
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Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на вопрос, стоит ли болельщикам и экспертам ждать рекордных оценок у девушек по итогам произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
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Атомные подлодки Северного флота провели учения в Баренцевом море
Атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения «Тула» и «Карелия» провели плановые учения в Баренцевом море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
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Траньков не считает, что Косторная может не беспокоиться о победе на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не считает, что десятиочковый отрыв гарантирует Алёне Косторной победу на чемпионате России в Красноярске.
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Глава ФФККР: ещё нет решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о возможном отказе Евгении Медведевой от выступления в произвольной программе на чемпионате страны в Красноярске.
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Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Мусаев считает Сафонова вратарём уровня сборной России
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что голкипер команды Матвей Сафонов готов к выступлению за сборную России по футболу.
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В Госдуме оценили принятие ГА ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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Слепов завоевал золото в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов победил в индивидуальной гонке на 20 км на «Ижевской винтовке».
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Умерла актриса Сью Лайон
Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на друга актрисы Фила Сиракопулоса.
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Шахрай заявил, что Медведева проявила характер в короткой программе на ЧР
Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
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Сомалийский депутат сообщил о 94 погибших при взрыве в Могадишо
Депутат сомалийского парламента Абдизирак Мохамед заявил, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо погибли 94 человека.
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Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока — 2»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК «категорически против» санкций Соединённых Штатов в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
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«Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин»
Нападающий Иван Игнатьев перешёл в казанский «Рубин» из «Краснодара».
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Траньков сравнил подопечных Тутберидзе со Змеем Горынычем
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о последних результатах подопечных тренера Этери Тутберидзе.
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Траньков не считает Трусову психологически неустойчивой фигуристкой
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поведал о психологическом состоянии ведущих российских фигуристок.
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В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа
В американском штате Техас в городе Хьюстон два человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во время съёмок клипа на парковке. Об этом информирует радиостанция Dalsan.
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Линекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ за 19 туров до конца сезона
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поздравил «Ливерпуль» с завоеванием титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура.
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Тренер «Краснодара» рассказал о причинах провала российских клубов в еврокубках
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о причинах неудачного выступления российских футбольных клубов в еврокубках.
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В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек
В сомалийской столице Могадишо начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался около офиса налогового управления. В результате происшествия погибли 50 человек.
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СК России возбудил дела по факту миномётного обстрела ВСУ Донбасса
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашённой Донецкой народной республике.
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В Пензенской области в ДТП погиб 21-летний хоккеист
Игрок клуба Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» из Орска Артём Карпенко погиб в автомобильной аварии в Пензенской области.
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В Казахстане сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавших в результате авиакатастрофы под Алма-Атой в Казахстане, которое ранее оценивалось как крайне тяжёлое.
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Трусова сделала четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы
Фигуристка Александра Трусова приняла участие в тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
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Траньков признал, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал судейство в короткой программе у женщин на первенстве России в Красноярске.
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Траньков назвал феноменальным выступление Косторной в короткой программе на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что думает о выступлении Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
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Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке ЧР
Фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
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Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧР
Фигуристка Евгения Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
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Два голевых паса Прохоркина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сан-Хосе» в НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что Киев и республики Донбасса 29 декабря проведут обмен пленными по формуле «87 на 55».
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Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
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Москалькова попросила омбудсмена Эстонии оказать содействие Sputnik
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе обращение с просьбой оказать содействие в обеспечении прав журналистов Sputnik Эстония.
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Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ
Российский нападающий «Вашигтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему принял решение не участвовать в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.
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СК начал проверку после гибели двух человек на месторождении в ЯНАО
Пуровский межрайонный следственный отдел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал доследственную проверку после гибели двух человек и травмировании третьего на Восточно-Таркосалинском месторождении.
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«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву
Бортовые самописцы самолёта, который потерпел крушение в Алма-Ате, будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву для расшифровки.
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Тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси»
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи высказался о травме российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
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В Тулуне в последнем пункте временного размещения остаются 40 человек
В иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 40 человек. Об этом рассказал глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко.
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Пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Нэшвиллом» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Джексон оказался тяжелее Фёдора Емельяненко перед их боем на турнире Bellator 237
Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон оказался тяжелее россиянина Фёдора Емельяненко перед их поединком на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.
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МВД Казахстана назвало возможные версии крушения самолёта в Алма-Ате
В МВД Казахстана назвали возможные версии крушения самолёта авиакомпании BEK AIR близ Алма-Аты.
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Хоккеисту «Торонто» Михееву порезали руку коньком в матче с «Нью-Джерси»
Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев получил травму руки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4).
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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Нью-Джерси» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Гусева
«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Президент Австрии получил приглашение в Москву на празднование Победы
Посольство России передало приглашение президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).